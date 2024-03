Ex participante de ‘La Academia’ manda fuerte mensaje a Danna Paola por incentivar el odio: “Sí es culer*” |VIDEO

Ex participante de ‘La Academia’ manda fuerte mensaje a Danna Paola incentivar el odio (Fotos: TV Azteca)

“Tú dime, ¿así no soy culera contigo?”, así respondía Danna Paola en el año 2020 en La Academia, uno de los programas dominicales más vistos a nivel nacional, TV Azteca, luego de que la producción le proporcionara un video de un participante hablando sobre ella y describiéndola con dicha palabra. Cuatro años después, es él quien se burla de ella y su polémica por incentivar el odio.

A través de su cuenta de TikTok, Gibrán Gutiérrez, quien ahora se hace llamar artísticamente como Gibi, habló sobre el caos que gira en torno a la estrella mexicana que ahora quiere ser nombrada como solo Danna. En este habló sobre lo ocurrido en el pasado, cuando la señaló de haberlo ‘humillado’ a nivel nacional y en horario estelar, y compartió con el público su felicidad de que ahora algunos le den la razón.

“No saben cuántas veces en mi vida, desde hace 5 años, la gente me dice ‘¿Y si es culera o no?’. Me están llegando muchos mensajes de amigos, conocidos, solicitudes en Twitter… Me llamaron loco, mucho tiempo, muchos años. Como dice ese dicho o refrán ‘Uno siempre es el villano en una historia mal contada’. Voy a seguir diciendo lo que pienso, sea verdad o sea mentira”, expresó el ex académico.

Gibrán Gutiérrez tuvo un altercado con la cantante en el año 2020, por lo que él la acusó en ese momento de haberlo humillado a nivel nacional cuando era ella jueza y el académico

“¿Así no soy culera contigo?”: el día que Danna Paola humilló a nivel nacional a un participante de ‘La Academia’

En un giro inesperado dentro del reality show, el camino de Gibrán Gutiérrez sen La Academia se marcó por polémicas debido a un incidente con Danna Paola, quien en ese momento se distinguia por su participación en la serie de Netflix, Élite. Los hechos se desencadenaron cuando el académico, quien veía en la cantante no solo una estrella sino un amor platónico, se expresó de manera negativa sobre ella, calificándola de “culera” tras recibir críticas por parte de la actriz y cantante sobre su desempeño en el programa.

Este comentario, que no tardó en llegar a oídos de Danna Paola, constituyó un punto de inflexión en la trayectoria de Gutiérrez dentro del programa.

“Yo no vengo a ser tu amiga, si te caigo bien oye caigo mal realmente no me importa (…) No has avanzado y no has hecho nada desde que regresaste, hay mucha gente allá afuera que tiene mucho talento que podría ocupar tu lugar (…) Si lo que yo te digo para por lo menos ayudarte, un consejo, hacerte crecer te hace creer que soy culera contigo lo siento”, le expresó en esa oportunidad Danna Paola.