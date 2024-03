Paola Suárez estrena romance a dos meses de disolver su compromiso con su ex: “Me siento segura”

La influencer fue brutalmente golpeada por su expareja en enero de este 2024. (Foto: Infobae México/Jovani Pérez)

Paola Suárez se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales en las últimas horas por una entrevista que concedió para el youtuber Jonathan Jovan Best Samano, mejor conocido como ‘Grusgri’. Y es que entre anécdotas de su vida antes de convertirse en una celebridad de internet, confesó que ya se dio una nueva oportunidad en el amor tras disolver su compromiso con su expareja que la agredió.

“Ando saliendo con una persona, ya lo he sacado en dos o tres videítos, pero no lo he sacado mucho porque tu sabes que la gente se involucra mucho en tu vida”.

La influencer no compartió más detalles sobre su nuevo romance, sin embargo, aseguró que su pareja ya ha aparecido en algunas de sus transmisiones en vivo. Incluso, comentó que algunos de sus seguidores la han criticado por iniciar una relación amorosa a dos meses de terminar su compromiso con su expareja José de Jesús, luego de que la golpeó.

La influencer no quiere revelar la identidad de su enamorado YouTube: Doble G

“Me dicen mis fans que es muy rápido, que es muy rápido por lo que pasó con mi pareja anterior, pero yo soy muy abierta de mente, siempre he dicho que vida hay una y hay que disfrutarla, si yo me siento bien conmigo misma, libre y segura de dar el siguiente paso, pues lo doy”, declaró.

Hasta el momento se desconoce cómo se llama el nuevo novio de Paola Suárez, pues la influencer tomó la decisión de mantener esta relación en privado, aunque no descartó que su pareja siga saliendo esporádicamente en sus videos.

¿En qué terminó la denuncia de Paola Suárez contra su ex?

Fue a principios de este 2024 cuando la influencer fue agredida físicamente por su expareja, José de Jesús. Los hechos ocurrieron en León, Guanajuato, minutos después de que la entonces pareja se comprometiera en matrimonio y anunciara la ‘enhorabuena’ en redes sociales.

Paola con mucha tristeza dijo estar dolida con lo que pasó con su exprometido. (Captura de pantalla)

Tras lo sucedido, la influencer fue hospitalizada de emergencia y permaneció varios días internada con el temor de perder la visibilidad de un ojo. Mientras estaba en proceso de recuperación, levantó una denuncia en contra de su exnovio por agresión ante las autoridades correspondientes y él permaneció en prisión preventiva hasta que se determinó su responsabilidad.

Entonces, Paola tomó la decisión de otorgarle el perdón ante las autoridades y tomó la decisión de alejarse de él. No obstante, en redes sociales circularon fuertes rumores sobre una posible reconciliación, por esa razón, ella aclaró todo en un live de YouTube:

“Yo les voy a decir una cosa, yo no volvería con una persona que me hizo daño, con eso les voy a decir todo comadres. No soy tan pend**, bueno, poquito, pero no mucho, entonces ustedes no se crean lo que les dicen, comadres”.