Confirman la liberación de 13 de las 39 personas secuestradas en Culiacán; aún faltan

Liberan a al menos 3 adultos y 8 menores en Culiacán Fotografía de archivo. EFE/Juan Carlos Cruz

Este sábado 23 de marzo, las autoridades de Sinaloa dieron a conocer que habían sido liberadas por lo menos 13 de las 39 personas que fueron secuestradas durante la mañana y la tarde de ayer en Culiacán, en el estado de Sinaloa; ciudadanos entre los que se encuentran por lo menos 5 menores de edad.

Cabe destacar que de manera oficial las autoridades de dicha entidad federativa han confirmado que sólo 5 personas fueron privadas de la libertad de manera ilegal; sin embargo, a lo largo del día se difundieron diversas fichas de búsqueda tras los hechos violentos en Culiacán.

Fue durante la madrugada de este sábado que se informó que a menos tres adultos y cinco menores de edad fueron liberados por presuntos integrantes del crimen organizado. Los plagiados fueron hallados en una gasolinera ubicada en el sector Barrancos, al sur de Culiacán, hasta donde acudieron elementos de la Policía Estatal, el Ejército Nacional y Guardia Nacional para atender la emergencia.

Durante las primeras horas de este sábado 23 de marzo, se reportó la liberación de por lo menos 8 de las 39 personas plagiadas en Culiacán Foto X @SamuelMariscall

De manera extraoficial, se informó que las personas halladas se encuentran en buen estado de salud, aunque al momento no hay claridad de cuántas personas son las que pueden retornar a sus hogares tras haber sido secuestrados por presuntos delincuentes. Los ciudadanos recién hallados, se enfatizó, no presentan huellas de tortura o algún otro síntoma que pueda poner en riesgo su salud.

Los hechos violentos en Culiacan sucedieron en diversas colonias y puntos de la capital sinaloense, lo que derivó en un fuerte operativo en las zonas urbanas y rurales de la ciudad. Al inicio de los hechos, se reportó que los secuestros habían sido únicamente en el poblado de la Noria, así como en la sindicatura de Imala; no obstante, la mañana del viernes se reportó que otro grupo de personas había sido privado de la libertad en el fraccionamiento de Los Ángeles, al norte de Culiacán quienes también habían sido liberadas momentos después.

Se espera que a lo largo del día las autoridades determinen el número exacto de personas que, oficialmente han sido liberadas tras los hechos violentos del pasado viernes. Al momento, no ha habido ningún pronunciamiento oficial ni de parte de la Fiscalía del Estado y tampoco del gobernador, Rubén Rocha Moya.

Fue la madrugada de este sábado 23 de marzo cuando el encargado del despacho de la Secretaría General de Gobierno, Rodolfo Jiménez, dio a conocer que 13 personas habían sido halladas con vida y en buen estado de salud. El hallazgo de los plagiados sucedió alrededor de las 04:20 horas de este día, momento en que tanto familiares de los afectados como las autoridades acudieron a la región de Barrancos para resguardar a los afectados.

En todo Culiacán, se han desplegado a por lo menos 600 elementos del Ejército, la Guardia Nacional y Policía Estatal a modo de proteger a la ciudadanía. Sin embargo, no se ha determinado un toque de queda. “La policía está investigando. No tengan miedo, la autoridad no está de ninguna manera rebasada”, fueron las declaraciones del gobernador tras los hechos violentos, en el marco del arranque de las vacaciones de Semana Santa.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya normalizó los secuestros de cuatro familias, "son cosas que pasan", dijo.

Xóchitl Gálvez se pronuncia

Por su parte, la candidata a la presidencia por la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruíz, dijo en entrevista para Infobae México que no se puede continuar negando la realidad que sew vive en el país, por lo que remarcó que, en caso de llegar a la presidencia de la República, habrá una estrategia de seguridad para combatir al narcotráfico.

“El gobernador dice que son cosas que pasan, ellos quieren que se normalice la violencia, que la gente aprenda a vivir con violencia y yo le diría a los mexicanos que no: podemos hacer un país distinto, podemos combatir a la delincuencia y aplicar una estrategia de seguridad”

La candidata a la presidencia respondió a Infobae sobre los acontecimientos recientes en Culiacáb . Crédito: Infobae México / Guadalupe Ramírez

La presidenciable ya había dado a conocer su postura en redes sociales por los hechos, tanto en Culiacán como en Pesquería, en el estado de Nuevo León, pero es la primera vez que da a conocer su postura ante las cámaras de un medio de Comunicación.