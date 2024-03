Muere su sobrino de Andrea Legarreta tras sufrir accidente en moto: “Gracias por permitirme ser tu madrina”

(Instagram: @andrealegarreta)

La familia Legarreta está de luto. Mateo, sobrino y ahijado de Andrea Legarreta, murió a los 14 años de edad tras sufrir complicaciones en su estado de salud aparentemente relacionados con un traumatismo craneoencefálico.

La lamentable noticia fue confirmada por los padres del menos a través de redes sociales. De acuerdo con la información que compartieron, el menor de edad cayó accidentalmente de su moto durante un entrenamiento de motociclismo deportivo en Estados Unidos.

El golpe que recibió en su cabeza fue delicado, por lo que inmediatamente fue trasladado a un hospital, donde permaneció varias horas bajo observación médica hasta que lamentablemente perdió la vida.

“El día de hoy Mateo decidió partir, decidió irse de este mundo, de este plano, pero sólo para transformarse en parte de él. Lo hacemos (el video) con el corazón deshecho, estamos pasando por un momento muy difícil, pero estamos contentos, estamos tranquilos porque Mateo se fue feliz. Se fue haciendo lo que más quería”.

Andrea Legarreta despide a su sobrino Mateo

En cuanto trascendió la noticia, la conductora del programa ‘Hoy’ reapareció en su cuenta oficial de Instagram para compartir con sus 6.5 millones de seguidores un conmovedor mensaje en memoria de su sobrino y ahijado.

“Mateo de todos… Llegaste a esta vida para tocarnos y enseñarnos con tu alma de Guerrero de luz, con tus enseñanzas, con tu maestría en vivir la vida hasta el fondo y disfrutarla en amor, gozo, fortaleza, alegría, amistad, juegos y risas. Gracias por lo que nos enseñaste en vida y lo que nos seguirás enseñando ahora que has trascendido”, comenzó.

“Gracias por haberme dado el dulce honor de ser tu Manina ( como me llamabas) que felicidad tan grande me regalaste y me regalaron tus papás al elegirme como Manina de un ser tan especial y maravilloso. Tan sólo 14 años!! Dios, sigo pensando que esto es una terrible pesadilla y anhelo despertar y poder abrazarte de nuevo”.

“Pero no es así, hay situaciones que la mente y el corazón simplemente no entienden y no aceptan, sin embargo, tus papás y tu hermanito nos dan también y como siempre lo han hecho, una gran lección de amor de vida y aceptación. Sin duda te tocaron los mejores padres y el mejor hermanito que alguien pudiera soñar”, continuó.

“Tu conmovedora historia, tu lucha de hace algunos años dónde saliste vencedor y tu legado, han tocado almas y corazones desde siempre y sin duda amor, lo seguirás haciendo desde el cielo. Estoy segura mi Chabelita que tanto te ama está contigo y que te habrás encontrado con tus amigos del hospital que se adelantaron cuando juntos luchaban hace años”, siguió.

“Con seres que te aman como los que te amamos aquí amor… Y sobre todo con Dios que te ama y te cuida… Celebro cada instante de tu vida amor y amo haber sido parte de ella… Aquí tus primas, primos, tíos y tías, estaremos con tus papis y hermanito… con tus abuelos… Honrando y celebrando tu vida y tratando de vivirla al máximo como tú lo hacías… Te amo siempre mi niño… Vuela alto… Tu manina… #AmorInfinito”, finalizó.