Nace en Cuaucolandia el burrito que Elena Larrea esperaba con ansias

Meses atrás Elena Larrea compartió su emoción por el nuevo integrante de Cuacolandia Crédito: Tiktok/@elenaypunto4 & IG/Cuacolandia

El equipo de Cuacolandia anunció el nacimiento de una cría de burro, tan sólo dos días después de la muerte de Elena Larrea, fundadora de la organización sin fines de lucro.

La fundación compartió la llegada de su nuevo integrante con un video en el que se puede ver al burrito recién nacido siendo atendido por su madre.

“Tenemos nuevo integrante. El burrito más esperado por todos”, publicó Cuacolandia junto a la grabación que prontó alcanzó miles de reproducciones.

El equipo de Cuacolandia anunció el nacimiento de una cría de burro, tan sólo dos días después de la muerte de Elena Larrea Crédito: IG/Cuacolandia

Meses atrás la influencer organizó un “burroshower” para festejar que habría una cría en la fundación y compartió su emoción con sus seguidores a través de un video de la celebración.

Elena rodeó el vientre de la burrita embarazada en tela rosa y flores, además de un gorrito de fiesta y globos.

Por si fuera poco, la también modelo celebró con un pastel decorado con flores, frutas y un dibujo de la futura madre.

En el video contó que la burrita ya estaba embarazada cuando fue encontrada en un terreno en Atizapán, Estado de México. También explicó que tenía una fractura.

La influencer organizó un "burroshower" para festejar al nuevo integrante de su fundación Crédito: Tiktok/@elenaypunto4

“Esta burrita llegó hace dos semanas a Cuacolandia y sobra decir que está preñada, ¡qué emoción!, vamos a tener un burrito en Cuacolandia. En su mano izquiera ya tiene una férula, ya que fue decomisada con una fractura soldada rota en un terreno abandonado en Atizapán, pero sus días tristes terminaron”, dijo.

Las hembras de burro tienen una sola cría y dan a luz después de aproximadamente 1 año de gestación. Su especie están considerada como en peligro de extinción.

Según cifras de la Agencia Investigación y Desarrollo en 1991 la población de burros en México era de 1.5 millones contra 300 mil en la actualidad.

Seguidores de Elena Larrea reaccionan al nuevo integrante de Cuacolandia

El nacimiento del equino fue recibido como una noticia agridulce en medio del duelo por el fallecimiento de la influencer.

Muchos de los seguidores de Elena Larrea expresaron la tristeza que les causó que ella no tuviera la oportunidad de presenciar el nacimiento que esperaba con ansias.

Seguidores de Elena Larrea lamentaron que no pudiera recibir al nuevo integrante (Instagram: @elenaypunto)

“Lágrimas de felicidad y tristeza. Elena tenía que dar la noticia, hacer la transmisión. No estoy soportando”, “Es triste saber que Elena no lo vio nacer y tanto que lo esperaba” y “Me apachurra el corazón que Elena no lo conoció”, fueron algunos de los comentarios de este tipo.

Otras personas le dieron al acontecimiento un significado espiritual, al asegurar que el burrito fue enviado por la fundadora de Cuacolandia.

“Bienvenido, seguro Elena lo mandó hoy para recordarnos que la vida tiene ciclos y que ella estuvo sembrano en el mundo, estará floreciendo”, “Elena que va y él que llega, la vida y sus ciclos” y “No es coincidencia...Elena elegió al animal más noble ante los ojos humanos”, fueron parte de las respuestas de este tipo.

Sumado a ello, muchos sugirieron que Cuacolandia debería considerar elegir un nombre para el burrito que sea alusivo a Elena. Pero hasta el momento el equipo que quedó a cargo de la fundación no ha anunciado el cómo se llamará el nuevo integrante.

“Yo opino que si es machito llamarlo Lenny y si es hembra Ely, ambos en honor a Elena, quien l@ esperaba con tanto cariño”, fue una de las propuestas que tuvo más apoyo en redes sociales.

Una segunda propuesta fue que el animal se llame Larrea o Elen en caso de que sea macho y Elena si es hembra.