Danna Paola: esto son los mejores MEMES que dejó la polémica por intentar cambiar su usuario en X

La cantante pidió ayuda a sus fans para conseguir que una usuaria con el mismo nombre le cediera su cuenta. (@dannajustdanna / X )

El nombre de la cantante Danna Paola continúa siendo tendencia en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter). Esto tras anunciar que comenzaba una nueva etapa en su vida y quería ser reconocida únicamente como “Danna”, por lo que comenzó a cambiar su usuario en sus perfiles.

Sin embargo, al intentar modificarlo en X, no lo logró debido a que una profesora de inglés que abrió su cuenta desde 2006 ya ocupó el nickname de “Danna”. Ante dicho obstáculo, la actriz soilicitó a la usuaria que le cediera el arroba, lo cual no sucedió, ya que la maestra se lo intentó intercambiar por 400 mil dólares.

Por lo que la cantante buscó resolver la situación pidiendo a sus fans que le ayduaran a persuadir a esta mujer para que le otorgara el nombre de usuario sin paga a Danna Paola.

(Captura de pantalla X)

(Captura de pantalla X)

Fue a través de su canal de difusión de Instagram que narró lo sucedido a sus seguidores, “Les voy a contar algo muy simpático que hemos venido peleando, pero todo sucedió muy rápido, se ha venido peleando mi nombre en lo que viene siendo Twitter, la señora que tiene la cuenta como @Danna, y no me la he podido pelear, porque ya vio que mi username es @Danna en todos lados, y quiere 400 mil dólares”, indicó.

(Captura de pantalla X)

“Entonces tenemos que hacer un plan, algo tenemos que lograr y me tienen que ayudar porque la señora no quiere y no le voy a pagar 400 mil dólares. Entonces yo digo que hagamos un complot o que nos lo regale. O sea es mi nombre, ¿el twitter de la señora qué?”

Inmediatamente los fanáticos de la cantante la apoyaron y bombardearon con mensajes a la dueña del nombre “Danna”, ante lo cual, la mujer denunció en redes que estaba siendo víctima de acoso. Asimismo reiteró que no le daría el arroba.

Fue entonces que los internautas arremetieron contra la intérprete de “Mala Fama”, con comentarios y memes fue señalada por “incentivar el odio y violencia”.

(Captura de pantalla X)

(Captura de pantalla X)

(Captura de pantalla X)

“Ojalá @danna demande a Danna Paola”, “Imagínate que una cantante arma todo un desmadre para que le entregues tu red social solo porque a ella un día se le ocurrió cambiarse de nombre”, “Danna Paola ahora quiere ser Danna, si BBVA no logra que le dejen de decir Bancomer, preciosa”, fueron algunos de los comentarios sobre la actitud de Danna Paola.

(Captura de pantalla X)

(Captura de pantalla X)

Finalmente la celebridad se disculpó y exhortó a sus fans a dejar de lado el tema ya que ella afirmó que rechaza todo tipo de odio.

Hasta el momento se sabe que si modificó su nombre en X, y se hace llamar @dannajustdanna.

(Captura de pantalla X)

(Captura de pantalla X)