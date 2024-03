¿Rompió la veda? AMLO defiende a Rocío Nahle, candidata de Morena en Veracruz, por acusaciones de lujosa casa: “Es honesta”

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a la candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz. Crédito: Cuartoscuro

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se posicionó por primera vez sobre un asunto que involucra a un personaje que participa en el proceso electoral 2023-2024, pero sin mencionar su nombre debido a que la veda electoral lo prohíbe. Se trata de Rocío Nahle, candidata de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura de Veracruz.

Fue durante la conferencia de prensa matutina de este 22 de marzo cuando el líder del Ejecutivo decidió defender a la ex secretaria de Energía, luego de que en días pasados fuera señalada de habitar en una zona residencial de lujo ubicada en Boca del Río; misma a la que únicamente se puede acceder a bordo de yates.

Aunque en un principio reconoció que no podía hablar sobre el tema, segundos más tarde dijo que lo haría “de manera figurada”, sin hacer mención del nombre de la morenista.

“Esa persona a la que se le quiere hacer mal, por la temporada, por lo que yo sé y me consta, esa persona es honesta. Como yo soy de aquí, yo no le voy a desear a mi pueblo querido que vuelva a pasar lo que ya sufrieron. No creo que por eso me vayan a sancionar o cepillar, porque no tiene nada que ver con la cuestión electoral”, declaró.

Información en desarrollo...