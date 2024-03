¿Los administradores de X podrían darle su usuario a Danna Paola si lo tiene registrado como marca?

La cantante quiere ser reconocida únicamente como Danna CRÉDITO: Instagram/@danna

La cantante decidió seguir construyendo su trayectoria musical únicamente como Danna, por lo que ya cambió su nombre de usuario en todas las redes sociales; sin embargo, no logró hacerlo en X (antes Twitter), pues otra persona que ya se llama así, se trata de una profesora de inglés.

Cabe señalar que en esta red social no hay opción de que dos personas se registren con el mismo nombre de usuario, así que muchos fans de Danna Paola intentaron ayudarla para que pudiera obtener el @Danna en X, lo cierto es que algunos de ellos se tornaron hostiles hacia la mujer estadounidense que ya lo tiene —quien creó su cuenta en 2006—, por lo que la artista recibió odio en redes sociales.

Hubo quienes plantearon la posibilidad de que Danna Paola haga una solicitud a los administradores de X para que pueda usar el nombre que desea, pues es probable que lo tenga registrado como marca, pero ahora surgen dudas sobre la viabilidad de esta opción.

Ella es la profesora de inglés que tiene el @danna en X (Captura de pantalla)

El sitio web X sólo sugiere dos soluciones para aquellas personas que quieran tener un usuario que ya esté registrado: agregar caracteres para diferenciarse o aprovechar el campo de “Nombre”, ya que estos sí se pueden repetir.

Esto es lo que se puede leer en el apartado El nombre de usuario que quiero ya está registrado:

“Puedes agregar tu nombre verdadero a tu perfil para dar más información a tus seguidores.

Puedes agregar guiones bajos antes o después del nombre de usuario que desees para registrar un nombre de usuario único en X. Ejemplo: si deseas tener el nombre de usuario @lindsay, pero este ya está registrado, puedes elegir un nombre como @lindsay_ o @_lindsay”

Se sabe que la red social X no ofrece alguna alternativa para que las figuras públicas puedan disfrutar de algún privilegio en el uso de sus perfiles, pues la opción de verificar cuentas está disponible para cualquier persona.

X no permite que dos personas tengan el mismo usuario REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Además, existen ciertos usuarios que obtienen una insignia gris porque son gubernamentales o dorada porque son empresas mundialmente reconocidas, pero esto no significa que puedan “tomar” el nombre de usuario que ya está ocupado.

En resumen, mientras la profesora de inglés no cambie su nombre de usuario voluntariamente, Danna Paola no podrá usar “@danna” en X, ya que no existe la opción de que los técnicos de X tengan acceso a alterar la cuenta de la estadounidense Danna Marie.

Es posible que el equipo de la cantante ya se hubiera puesto en contacto con los administradores y ante la negativa, la cantante invitó a sus fans a persuadir a la profesora de inglés, pero la situación se descontroló, ya que la estadounidense sólo iba a aceptar USD 400 mil como parte del trato y también hubo admiradores de Danna Paola que hostigaron virtualmente a la estadounidense hasta el punto en que volvió privada su cuenta.

La artista fue acusada de incitar el odio. Crédito: lacomadritaof_

“Entonces tenemos que hacer un plan, algo tenemos que lograr y me tienen que ayudar porque la señora no quiere y no le voy a pagar 400 mil dólares. Entonces yo digo que hagamos un complot o que nos lo regale. O sea es mi nombre, ¿el twitter de la señora qué?”, dijo.

Cabe señalar que la misma Danna Paola se disculpó por los audios en los que invitó a sus fans a ayudarla, pues ella no está a favor del odio.

Por el momento se desconoce si esta red social aceptaría hacer una excepción con Danna Paola, pero lo cierto es que si dos personas tienen el mismo usuario, habría muchas confusiones al momento de etiquetarla, así que necesita usar un diferenciador como algún número o guiones.

Actualmente la cantante se hace llamar @dannajustdanna en X. Mientras tanto, hasta el banco BBVA se hizo tendencia porque hubo quienes dijeron que nunca la llamarían Danna.