Mariana Robles, novia de Nicandro Díaz, dedica emotivo mensaje al productor: “Dueles mucho” | VIDEO

El renombrado productor de Televisa, Nicandro Díaz, perdió la vida a los 60 años, tras sufrir un grave accidente de motocicleta en Cozumel, Quintana Roo. Este trágico suceso habría ocurrido mientras disfrutaba de unas vacaciones con su pareja, Mariana Robles, una destacada actriz de doblaje.

Nicandro Díaz, responsable de exitosas telenovelas como “Golpe de suerte”, “Soy tu dueña” y “Destilando amor”, estaba en la isla caribeña preparándose para emprender un nuevo proyecto televisivo.

Durante el accidente, Díaz habría sido trasladado de urgencia al hospital Costamed de Cozumel, donde, a pesar de los esfuerzos médicos, falleció debido a complicaciones surgidas tras una operación en la que su bazo resultó gravemente afectado.

La Dirección de Seguridad Pública de Cozumel reveló que, según los informes preliminares, el accidente se produjo cuando presuntamente un animal se cruzó en su camino, causando que Díaz perdiera el control de la motocicleta y se accidentara.

Algunos medios han señalado que aparentemente Mariana habría sufrido el accidente también, pero no se tienen detalles oficiales al respecto.

Mariana Robles se despide de Nicandro

En su cuenta de Instagram, Mariana compartió un breve video en donde se pueden observar algunas imágenes de ella junto a Nicandro y colocó: “Dueles mucho. Gracias por todo, mi amor”. Asimismo, compartió la canción Only Love can hurt like this de Paloma Faith.

Amigos y cercanos del famoso han lanzado sus respectivas condolencias a los seres queridos y familiares de Nicandro. Asimismo, han lamentado la partida de un grande de la televisión mexicana.

Tanto Juan Osorio, como la productora Rosy Ocampo fueron algunos de los artistas que se pronunciaron al respecto.

“Con profunda tirsteza lamento el fallecimiento de mi querido Nicandro Díaz, sin duda, un ejemplo de persona y compañero, su legado en la televisión mexicana es imborrable, su calidez y gran calidad humana, perdurará en nuestros corazones”, colocó Ocampo.