Eduardo Yáñez explota contra Ana María Alvarado en plena entrevista tras la muerte de Nicandro Díaz: “Está alteradito”

La muerte de Nicandro Díaz es una noticia que ha perturbado al mundo del espectáculo en general, pero especialmente a todos aquellos que alguna vez trabajaron con él. El productor de telenovelas ha dejado una huella imborrable en la ficción mexicana, por lo que su partida sin duda ha dejado a todo el mundo con las emociones a flor de piel.

Aquel es el argumento que las conductoras de Sale el Sol encuentran para explicar una reacción inesperada e incómoda de Eduardo Yañez. El actor se conectó con el programa para brindar una entrevista en donde explicaría lo que piensa y siente al respecto del fallecimiento del productor. Sin embargo, durante la charla arremetió contra una de sus entrevistadores.

¿Cómo se dio el incómodo momento?

Fallece Nicandro Díaz, emblemático productor de Televisa, en accidente de moto acuática

Eduardo Yáñez se convirtió en uno de los “galanes” más populares de las telenovelas mexicanas, pero en gran medida fue gracias al productor Nicandro Díaz. Si bien la carrera del actor inició desde hace muchos años, fue sin duda con Destilando amor de Nicandro en donde encontró ese “segundo aire” que lo catapultó a ser uno de los más queridos del público.

Por tanto la relación de ambos era estrecha. Así lo confirmó el actor el día de ayer cuando se dio la triste noticia. En el programa Sale el Sol esperaban obtener una declaración de su parte, que extendiera un poco más su comentario sobre la muerte del productor e incluso conocer cómo lo despediría.

No obstante, el momento no salió como lo esperaban ni los productores del programa de espectáculos, ni las conductoras, ni el público. Joanna Vega Biestro y Ana María Alvarado vivieron minutos de incomodidad, cuando al actor -enlazado mediante llamada telefónica- no le pareció en lo más mínimo que Alvarado fuera su entrevistadora.

Instagram: @eduardoyanezofc

“¿Con quién hablo?”, preguntó Yáñez. Cuando Vega Biestro le informó que su compañera era Ana María Alvarado, el actor dijo abiertamente y sin ningún pudor:

“Me parece muy raro Ana María, tan mal que te caigo y ahora para este asunto si quieres hablar conmigo”.

“No sé de donde saque eso por qué dices que te caigo mal”, le contestó extrañada, pero el actor la interrumpió y le dijo: “Sí, si sabes... pero bueno mejor hablemos de lo importante”.

La entrevista continuó con supuesta normalidad, pero la incomodidad estuvo presente todo el tiempo. Incluso las respuestas de Yáñez fueron bastante secas, lo que generó un ambiente aún más complicado. Tanto que la entrevista duró realmente poco.

“Andaba alteradón”

El actor arremetió contra la conductora durante la charla por la muerte del productor de novelas. Crédito: @saleelsoltv (X)

Cuando finalizó el enlace, Ana María Alvarado comentó que seguramente Eduardo Yáñez se encontraba alterado por la muerte de su amigo Nicandro y por ello reaccionó de esa manera.

“Ay bueno, andaba alterandón, luego hablaremos de esa otra situación en este momento realmente sólo se le hablaba para la situación de Nicandro pero cuando quiera y con todo gusto aclaramos la situación de por qué piensa que me cae muy mal”.

“A veces con estas noticias pues uno reacciona de esta manera, no es el momento; sin embargo, se le agradece que recordara a Nicandro Díaz pero parece que sí es un mal entendido”, confirmó Joanna Vega Biestro.