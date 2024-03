¿Cuánto gana un organillero en México?

Los ingresos de este oficio pueden ser muy volátiles dependiendo de las circunstancias. Foto: Jovani Pérez

En medio de la controversia que generó el polémico comentario de la estadounidense Breanna C., quien se quejó mediante una publicación en sus redes sociales, de los organilleros y el sonido que producen en las calles, se ha despertado la duda respecto a los ingresos que pueden llegar a percibir alguien dedicado a producir música con su organillo.

En general, el ingreso de un organillero en México puede oscilar desde unos cientos de pesos hasta tener un buen día en circunstancias excepcionales, como eventos especiales o festivales donde puedan actuar ante una gran audiencia. Sin embargo, en días normales, según señala NMás, es más común que ganen entre 150 y 300 pesos mexicanos por día, o entre mil 500 y 2 mil pesos semanales, dependiendo de los factores mencionados anteriormente.

Los organilleros aún sobreviven en las calles de la CDMX contra los instrumentos más actuales.

Los organilleros en México no tienen un salario fijo y no hay una empresa o institución gubernamental como tal que los contrate. No obstante, como ya se mencionó, Los ingresos de los organilleros están sujetos al tiempo que dedican al trabajo, así como a la cantidad de propinas que reciban, no solo a las canciones que interpretan.

Aunado a ello, en muchos casos, alquilan el organillo por día, lo que puede reducir sus ganancias diarias por debajo de las expectativas. Es fundamental considerar que ser organillero implica un esfuerzo físico considerable y largas jornadas laborales, ya que deben estar continuamente manejando el instrumento musical y recorriendo las calles en busca de lugares donde puedan tocar y recibir contribuciones. Además, factores como el clima y otras condiciones externas pueden impactar su capacidad para desempeñarse y, por ende, sus ingresos.

María Elena, de 51 años, junto a su hijo de 21 años, ambos trabajan como organilleros. sobre avenida Juárez, Ciudad de México. María lleva 20 años trabajando, su hijo es tercera generación en este oficio, con lo que gana paga sus estudios universitarios en Turismo. Abril 8, 2021.

¿Qué ocurrió con Breanna y los organilleros?

Como ya se mencionó, la estadounidense que radica en México se grabó el pasado 16 de marzo mientras desde una ventana escucha la música del organillero. En el video, se le ve con cara de disgusto, misma que es generada por el ruido del instrumento musical, señalando que es el sonido más molesto número uno.

Darles dinero a estas personas es como decirles que está bien que contaminen con su ruido, por eso yo no lo hago. Además, ni siquiera suena tan bien. El sonido número 1 más molesto en México y hay muchos. No soporto a estas personas que convierten esta caja de música en sonidos horribles.