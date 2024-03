Belanova “enamora” el Vive Latino con sus icónicas canciones en la primera noche del festival

Belanova foto: X/ @VelardeRFreddy

Belanova ha marcado su esperado regreso a los escenarios en el Vive Latino 2024, celebrado en la Ciudad de México. Después de casi seis años de silencio, desde su anuncio de separación en 2018, el grupo originario de Guadalajara, Jalisco, ha reconectado con sus fanáticos en un emotivo concierto.

La aclamada agrupación, encabezada por Denisse Gutiérrez, se presentó en el escenario Amazon, capturando la atención del público desde el primer momento.

La presentación de Belanova en el festival no solo marcó su regreso, sino que también sirvió como un homenaje a su trayectoria musical, ofreciendo a los asistentes un repertorio lleno de éxitos.

Belanova foto: X captura de pantalla

Entre los temas interpretados estuvieron “Me pregunto”, “Niño”, “Tus ojos”, seguidos por otros grandes éxitos como “Cada que”, “Escena final”, “Mariposas”, y “Rosa Pastel”, por mencionar algunos. Uno de los momentos más destacados de la noche fue cuando Mon Laferte se unió a Belanova en el escenario para interpretar “No Me Voy a Morir”, ilustrando la unión y el talento femenino en la industria musical.

La elección del set musical para esta ocasión no fue casualidad; representó una cuidadosa selección de sus temas más emblemáticos, asegurando una conexión profunda con el público.

La presencia de Mon Laferte añadió un toque especial al concierto, destacando la colaboración entre artistas comprometidas con el empoderamiento femenino en un entorno dominado frecuentemente por voces masculinas.

Belanova en el Vive Latino. (@PolvoraRock)

Esta memorable presentación en el Vive Latino simboliza no solo el retorno de Belanova a los escenarios, sino también su capacidad de reunir a personas de diversas edades y gustos musicales, evidenciando la perdurable influencia de su música en la escena pop latinoamericana.

La emocionante reacción de los seguidores, junto con la interacción entre Belanova y Mon Laferte, reafirma la relevancia continua del grupo en el panorama musical actual.

Belanova, el destacado grupo de música electrónica mexicano, ha anunciado una expansión en el itinerario de su gira Vida en rosa, que ahora incluirá diversas ciudades dentro de México, aparte de su participación en festivales musicales. La gira comenzará en marzo de 2024, abarcando desde el Tecate Pa’l Norte en Monterrey hasta presentaciones en ciudades como Ciudad Juárez, Chihuahua, y Mérida, finalizando en octubre del mismo año.

Belanova y Mon en Vive Latino foto: X

Esta serie de conciertos busca no solo promocionar su último trabajo discográfico sino también afianzar la conexión con sus seguidores en distintas partes del país. Belanova ha escogido locaciones significativas para sus presentaciones, tales como el Estadio Carta Blanca en Ciudad Juárez, el Auditorio Telmex en Guadalajara y el Foro GNP en Mérida, asegurando una experiencia inolvidable para sus fans.

La ruta musical de Belanova por México inicia con un espectáculo el 29 de marzo de 2024 en Tecate Pa’l Norte, siguiendo con presentaciones en Ciudad Juárez el 18 de abril, Chihuahua el 20 de abril, Guadalajara el 31 de mayo, y otras ciudades como Tijuana, Tuxtla, Villahermosa, culminando en Toluca y Pachuca en octubre. Además, participarán en el Cactus Festival en Saltillo el 28 de septiembre, consolidando su presencia en el circuito de festivales mexicanos.

Belanova anuncia su regreso a los escenarios con la gira "Vida en Rosa"

La gira Vida en rosa no solo es un escaparate para los nuevos temas de Belanova sino también una forma de retribuir el apoyo de sus seguidores a lo largo de los años. Con un espectro de fechas y lugares que abarca gran parte del territorio mexicano, el grupo asegura una amplia cobertura y la oportunidad de conectar con fans en diversas regiones.