Mujer enfrenta a Margarita Zavala en tianguis de la CDMX: “El narcisista de tu esposo lastimó a mucha gente” | VIDEO

La diputada federal Margarita Zavala vivió un bochornoso momento mientras realizaba un recorrido por un tianguis de la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, luego de que una mujer la enfrentara frente a un par de simpatizantes para reclamarle por el sexenio de su esposo, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del 15 de marzo, cuando la panista salió a recorrer el tianguis de la Colonia Anáhuac y otros puntos del Distrito 10, mismo por el que busca reelegirse.

Zavala caminaba entre los puestos y dialogaba con algunos habitantes y comerciantes de la zona, cuando una mujer, de identidad desconocida, comenzó a reclamarle.

Los hechos fueron grabados por la misma ciudadana ydurante la tarde del viernes el video ya circulaba en redes sociales.

”No se imaginan a quién me acabo de encontrar, salí a comprar unas cosas, se me antojó una fruta y vean nada más. Vean esto, ¿de verdad? Yo a esta mujer le tengo mucha lástima, su esposo es un genocida, que cinismo. Que salgan a las calles después de todo el genocidio que hicieron en México, después de toda la lucha social que hicimos al salir a las calles, y nos callaban y nos censuraban”, expuso.

“Que venga el señor”

Después de unos segundos de grabarla desde lejos, la mujer decidió acercarse a la legisladora, quien se encontraba rodeada de al menos 10 personas.

―”¿Sabías que por culpa de tu esposo casi pierdo mi negocio?”, reclamó.

Acto seguido, Zavala comenzó a negar con la cabeza, mientras un hombre reaccionó negativamente al comentario.

―”Ahí están, los paleros, los paleros. Gracias a Andrés Manuel, que no me da nada, mi negocio creció, Margarita. No es justo lo que hicieron, de verdad”, continuó.

―”No, no, no”.

―”No, Margarita. El narcisista de tu esposo lastimó a mucha gente”, agregó la mujer.

Al respecto, el mismo hombre que defendió a Zavala segundos antes señaló que ella no era su esposo, por lo que la ciudadana se disculpó sarcásticamente y retó a Calderón Hinojosa a viajar a México y “dar la cara”.

―”Ah, perdón, entonces que venga el señor. Que tengan bonito día todos, de verdad, hasta me estresa verte, ojalá venga el señor a dar la cara a México, es un narcisista”, arremetió.

Hasta el momento, ni Calderón ni Zavala se han pronunciado al respecto.

¿Dónde se encuentra Felipe Calderón?

En febrero pasado, cuando la ahora candidata presidencial del PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, realizó una gira por España para invitar a los mexicanos que se encuentran en el extranjero a registrarse y votar en las elecciones del próximo 2 de junio, Calderón Hinojosa hizo una breve reaparición pública.

El encuentro entre ambos panistas se dio en Madrid, según reveló el propio exmandatario federal.

“Me dio mucho gusto saludar esta mañana en Madrid a mi admirada y querida amiga Xóchitl Gálvez. Abordó entre otras la problemática de educación, salud y sobre todo inseguridad en México”, compartió a través de sus redes sociales.

Actualmente, se desconoce en qué país se encuentra.