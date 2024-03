Josué Velázquez rompe el silencio y hace impactantes revelaciones sobre la muerte de Juan Ramón Sáenz

A casi 13 años de la muerte del conductor de "La Mano Peluda", Josué da su versión de los hechos. (Cuartoscuro/Captura de pantalla)

Las circunstancias que rodearon la muerte de Juan Ramón Sáenz, figura destacada en el ámbito de lo paranormal en México, continúan generando polémica y debate a casi 13 años del fallecimiento del conductor del conocido programa “La mano peluda”, esto tras la reaparición y nuevas declaraciones de Josué Velázquez, una persona que supuestamente estuvo poseída por entidades demoníacas y a quien muchos de los fans del locutor culpan por el lamentable deceso.

La muerte de Sáenz, causada aparentemente por un paro respiratorio debido a una bacteria gastrointestinal, ha llevado a algunos a especular que podría haber sido el resultado de una maldición lanzada por Josué en un intento por liberarse de una carga demoníaca que tenía tras hacer un pacto diabólico en el que incluso se le obligó a hacer sacrificios humanos.

Y es que durante la colaboración de Juan Ramón Sáenz con el equipo de Extranormal, para hablar del caso de Josué, ocurrieron una serie de eventos inusuales y desafortunados, lo que llevó a especular sobre el papel del brujo en su muerte.

Juan Ramón Sáenz (Fotoarte: Steve Allen)

Tras la reunión en el Lago de Texcoco para una entrevista, varios miembros del equipo de Extranormal experimentaron incidentes adversos: un camarógrafo tuvo que ser operado de emergencia, un reportero experimentó un grave accidente, y finalmente, ocurrió el lamentable fallecimiento de Juan Ramón Sáenz.

El comportamiento de Josué Velázquez durante y después de esta colaboración fue percibido como atípico por algunos miembros del equipo. Por ejemplo, su manera de evitar el contacto visual y su distante actitud hacia ciertos miembros del equipo contrastaba con un cálido saludo que ofreció a Sáenz, diferenciando su trato con un apretón de manos derecho, donde tenía un raro anillo, y otro izquierdo a los demás, lo cual fue interpretado por algunos como una señal de mala voluntad o una acción simbólica negativa.

Además, la ansiedad y el comportamiento inquieto de Juan Ramón Sáenz durante la investigación, particularmente su gesto recurrente de llevarse las manos al estómago, sugirieron a algunos que estaba experimentando no sólo estrés psicológico sino también físico, posiblemente influenciado por la presencia o las acciones de Josué.

Josué cuenta su versión de los hechos

Invitado por Paco Arias al podcast “Extra anormal”, Josué Velázquez finalmente decidió contar su propia versión de los hechos y no sólo eso, sino que también reveló detalles escalofriantes que, según él, tuvieron que ver con la causa de muerte del afamado conductor.

El brujo comentó que él tiene más de la mitad de su vida practicando la brujería y dentro de esto ya tenía ciertos artilugios que lo dejaban tener ciertas habilidades sobre espiritualidades, pero eso lo llevó a un desequilibrio espiritual en el que que ya no sabía qué hacer.

Estando en ese punto, recordó que alguien le había hablado de Juan Ramón Sáenz: “Yo no sabía que él era un locutor, yo pensé que él era un liberador, y después supe que sí, que se dedicaba profundamente a temas espirituales”, indicó.

Josué Velázquez, a quien culpan de la muerte de Juan Ramón Sáenz. (Captura de pantalla)

Narró el día que hizo la escalofriante llamada que ha pasado a la historia como uno de los relatos más terroríficos en los medios mexicanos. En esa comunicación Josué no tenía idea de que se estaba transmitiendo en vivo entonces contó libremente que él había iniciado contacto con entidades espirituales hace años y que ya había llegado a un punto donde ya no sabía qué hacer porque lo estaban atacando.

“Le conté que había entidades que me golpeaban. Él llama a un pastor y esas manifestaciones quedaron grabadas. Yo fui atacado por entidades espirituales, de ahí me llevan al hospital y él va a verme y de ahí al norte de México para meterme a un monasterio en donde estuve recluido más de cinco años”, contó.

Luego hizo una revelación y detalló que en dicha llamada especificó que en ese pacto tuvo que hacer un sacrificio de sangre en el que entregó la vida de su abuela y aseguró que para ello tuvo que extraerle la piel de la espalda porque iba a funcionar como un pergamino; esta manda del demonio era para tener un anillo del rey Salomón que le permitiría apelar a las espiritualidades para que esos seres demoníacos hicieran lo obedecieran.

Por esto habría muerto Juan Ramón Sáenz

Al hablar sobre la muerte de Juan Ramón, aseguró que el conductor estaba muy metido en la cuestión espiritual y que días después de que grabaron el capítulo para el programa de Extranormal de TV Azteca estaban planeando una ceremonia con varios sacerdotes de diversos cultos para liberarlo de una brujería que le habían hecho.

Fragmento del programa Extranormal. (Captura de pantalla/TV Azteca)

“Tenía un trabajo de brujería muy fuerte, a él lo estaban trabajando en Brasil, él sabía de varias cosas y además de que era criminalista, publicaba libros, investigaba, yo creo que al publicar esto de que estaba armando el grupo, sus enemigos reales prefirieron torcerle el pescuezo a la gallina”, narró. Luego añadió que el locutor tenía un trabajo de muerte que lo llevó a tener larvas en el estómago.

“Ese día de la grabación, la producción de TV Azteca me pidió que yo hiciera algo que las cámaras fueran capaces de captar y que abriéramos un portal [...] se empezaron a ver remolinos en el agua y vapor medio denso, fue que todos se empezaron a espantar y decían “Josué ya para”, en la producción ellos toman cuando una entidad se me estaba subiendo, frente a la gente, ahí yo creo que fue cuando Juan Ramón Sáenz de alguna manera su baja energía terminó de alinearse con la tierra que se lo tragó. En ese momento él ya estaba muy mal, un portal es un hoyo negro que absorbe toda la energía y si tú está vibrando bien abajo te absorbe y sí se lo come la tierra, dos días después estaba en el hospital y ya nunca salió”, confesó.

Juan Ramón Sáenz (Foto: Cuartoscuro)

Además, aclaró que el hecho de que estuvieran en el agua el día de la grabación del programa no era para un ritual, sino que él estaba siendo perseguido por varios grupos etarios y nadie sabía que estaba en México.

Finalmente, aseguró que cuando el comunicador murió se puso triste porque él fue el único que sin conocerlo lo visitó en el hospital en Houston: “Fue muy triste su partida, yo estaba en Acapulco esa noche cuando me hablan y me dicen que se había muerto y yo no lo entendía. Me dijeron que no fuera (al velorio) porque no sabían cómo se iba a poner la bronca porque estaban los medios, y ese día que él fallece se estrenó el último programa que grabamos y a partir de ahí tuve ataques”.

Finalmente, al ser cuestionado por el podcaster sobre si se arrepiente de algo que haya hecho por su pacto con el demonio éste contestó: “No, creo que no me arrepiento”.

Juan Ramón Sáenz falleció el 8 de junio de 2011 a los 48 años. La causa oficial de su muerte fue debido a complicaciones relacionadas con una bacteria gastrointestinal. Esta afección causó un deterioro significativo en su salud, llevando a un paro respiratorio que finalmente resultó en su deceso.