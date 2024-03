Salma Luévano impugna registro de Gabriel Quadri y Teresa Castell

Salma Luévano llevará el caso contra el aspirante a candidato presidencial ante el INE (Cámara de Diputados)

Salma Luévano, diputada federal por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), impugnó los registros de Gabriel Quadri y Teresa Castell, quienes buscan la reelección como legisladores por Partido Acción Nacional (PAN).

La diputada transgénero presentó la impugnación ante el Instituto Nacional Electoral (INE) al considerar que la intención de los panistas de ocupar de nueva cuenta un escaño en la Cámara de Diputados es una burla a las instituciones, toda vez que ambos han incurrido en actos de discriminación y transfobia.

“El @INEMexico no puede permitir que personas violentadoras se burlen de las instituciones. La DISCRIMINACIÓN no tiene cabida en ningún espacio, NO se le debe permitir a quien está inscrita o inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género”, publicó la legisladora este 12 de marzo desde su perfil en la red social X.

Mexican politician Gabriel Quadri addresses his supporters after he registered for the Frente Amplio por Mexico opposition alliance's candidacy for the 2024 presidential election, at the headquarters of the National Action Party (PAN) in Mexico City, Mexico July 4, 2023. REUTERS/Henry Romero

Luévano instó al órgano electoral a “poner orden y hacer justicia”, particularmente en este caso en el que están implicados Quadri y Castell, a quienes calificó como “personas transfóbicas y violentadoras”.

Los registros de los diputados federales fueron impugnadas también por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Hasta el momento Quadri y Castell no se han pronunciado en contra de los intentos por evitar sus candidaturas.

Teresa Castell se disculpó con Salma Luévano por orden del TEPJF

En febrero de este año Teresa Castell ofreció una disculpa a Salma Luévano, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que incurrió en violencia política en razón de género.

La diputada de la bancada del PAN ofreció una disculpa a la morenista aunque antes aclaró que se trató de una acción obligada. Crédito: Cuartoscuro

Castell reconoció que hizo declaraciones “ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política contra su persona en razón de género”.

Sin embargo, aclaró que su disculpa fue obligada y que solamente lo hizo en acato a las instrucciones de la autoridad electoral.

Conviene recordar que no es la primera vez que el TEPJF reconoce una falta en contra de la diputada federal trans.

En abril de 2022 el Tribunal Electoral determinó que Quadri cometió violencia política contra las mujeres en razón de género, esto luego de que llamó “señor” a Luévano, quien se identifica como mujer, hecho que desató críticas no solo por parte de Morena sino entre personajes del PAN como Xóchitl Gálvez.

Meses después Luévano aseguró que el panista no estaría en la boleta en 2024, ya que el TEPJF lo encontró responsable de incumplir las medidas cautelares en materia de violencia política en razón de género.