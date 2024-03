¿Por qué Lucero no consume bebidas alcohólicas?

Lucero tiene 31 años de trayectoria en el medio artístico nacional. (FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM)

Lucero sorprendió a sus 4.1 millones de seguidores en Instagram con una transmisión en vivo sin previo aviso, donde compartió detalles sobre su participación estelar en ‘El Gallo de Oro’, reveló algunos detalles curiosos sobre su vida personal y hasta regañó a su hija Lucerito por enseñar una palomita que tenía atorada entre las muelas.

Fue en ese espacio donde dio a conocer que evitó consumir bebidas alcohólicas hasta hace unos años por una poderosa razón.

“No soy tan fanática, no tomo mucho. Antes tomaba mucho menos, o sea, yo duré años sin tomar una gota de alcohol, yo era abstenida total. No me llamó la atención, de chavita jamás tomé”, confesó.

Lucero es una de las actrices más reconocidas en México y América Latina. (Foto: Ricardo Díaz)

La actriz no tiene claro por qué no se sintió atraída a consumir bebidas alcohólicas cuando era adulto joven, sin embargo, considera que está relacionado con la imagen que recibió de sus padres.

“Tampoco es que en mi casa todo mundo tome. Mis papás tomaban socialmente, pero a mí nunca me gustó beber”.

Otro punto que aparentemente influyó en su decisión tiene que ver con sus metas profesionales: “Yo no sé si tenía que ver con que yo decía: ‘Quiero hacer una carrera increíble, quiero tener larga duración, quiero prepararme, en mis cinco sentidos yo quiero vivir mi vida, no quiero pasar dormida, adormilada y acotejada”.

Una mirada franca a la realidad: individuos enfrentando el estrés y lidiando con problemas de alcohol. Reconocer estos desafíos es el primer paso hacia la ayuda y la prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gracias a ello, aunado a su indudable talento, disciplina y entrega sobre cualquier escenario, consiguió consagrarse como una de las artistas mexicanas más exitosas a nivel internacional en los últimos 31 años.

Lucero ya consume bebidas alcohólicas, pero no en exceso

En ese mismo espacio, la ‘Novia de América’ confesó que actualmente ya consume algunas bebidas alcohólicas, pero con moderación. Entre sus favoritos destacan el vino, el tequila y los cocteles.

No obstante, aclaró que no suele beber dichas sustancias cuando se encuentra trabajando en un proyecto, ni cuando ofrece un concierto o va a conducir un automóvil. Incluso, tampoco las consume en sus días de descanso cuando debe trabajar al siguiente día.

“No soy una persona que tome seguido o que necesite tomar para agarrar la onda”, dijo.

A sus 18 años, Lucerito Mijares está lista para protagonizar "El mago" (Foto: Insatagram)

Lucero regaña a Lucerito

La joven cantante apareció en la transmisión en vivo de su mamá para apoyarla en algunos temas.

Entre canciones y comentarios burlescos sobre diferentes temas, Lucero regañó a su hija por enseñar una palomita que tenía atorada entre las muelas, sin embargo, la joven cantante se acercó más a la cámara y abrió su boca para que todos vieran con claridad lo que estaba sucediendo.