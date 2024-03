‘El Niño de Tuna’, el narcocorrido que recuerda la infancia de ‘El Chapo’ Guzmán; vendía naranjas en Badiraguato

'El Niño de la Tuna', el narcocorrido que recuerda la infancia de 'El Chapo' Guzmán (Infobae)

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, el exlíder del Cártel de Sinaloa, es un exnarcotraficante reconocido que a mediados de 1993 saltó a la fama, luego de su aprehensión en la frontera de México con Guatemala, señalado del asesinato del cardenal, Juan Jesús Posadas Ocampo en el Aeropuerto de Guadalajara.

Pero antes de llegar a ser uno de los más grandes traficantes de droga, Joaquín Archivaldo vivió una infancia difícil, pues comenzó a trabajar desde muy pequeño para ayudar a su familia, mientras que su formación académica se quedó en el tercer año de primaria.

Roberto Tapia en su canción ‘El Niño de la Tuna’, comunidad de la que es originario ‘El Chapo’, habla de que tuvo que vender naranjas en la calle para tener dinero y ayudar a su familia.

El desconocido proceso de la segunda captura de 'El Chapo' Guzmán (Infobae)

“Cuando nació pregunto la partera le dijo, como le van a poner, por apellido él será Guzmán Loera, y se llamará Joaquín, de niño vendió naranjas allá por la sierra, nomas pa’ poder comer, nunca se avergüenza de eso, al contrario, lo dice que fue un orgullo pa’ el”, comienza la melodía de Roberto Tapia.

En otro fragmento de la melodía ya se habla de su ingreso al Cártel de Sinaloa, donde estaba acompañado de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, así como Ignacio Coronel, al catalogar a la organización como la más poderosa de México.

“Pa’ los que no saben quién es Guzmán Loera, con gusto les voy a hablar, apoyado por el Mayo por Nacho y Juanito, y amigos que andan por ay, el forma parte del cartel, más fuerte que existe, es de puro Culiacán, trae la camisa bien puesta orgulloso lo dice, yo soy ‘El Chapo’ Guzmán”, continúa el tema.

Édgar Guzmán fue asesinado durante la "guerra" del Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva. (Especial)

En el tercer fragmento de la melodía, Guzmán Loera recuerda una de sus peores desgracias, cuando perdió a su hijo Edgar Guzmán López, el 8 de mayo del 2008, cuando se encontraba en un centro comercial y fue acribillado.

“Mis hijos son mi alegría también mi tristeza, Edgar te voy a extrañar, fuiste de mi gran confianza mi mano derecha, fuiste un Chapito Guzmán, Iván Archivaldo estoy de veras orgulloso, de que tú seas un Guzmán, también a tu hermano Alfredo saben que los quiero, Dios me los a de cuidar”, sigue la canción.

Al final del tema, envía un saludo al municipio de Badiraguato, de donde es originario, así como al poblado de Jesús María, perteneciente a Culiacán, donde tuvo a su segunda familia, los Guzmán López, de la que nacieron Édgar y Ovidio.

“Aunque no soy tan grandote, más bien soy chapito, muy pocos me ande llegar, soy bravo ya por herencia también soy amigo, así somos los Guzmán, un saludo pa’ mi gente de Badiraguato y también de Culiacán, rancho de Jesús María yo nunca te olvido, conmigo te he de llevar”, finalizó la melodía.