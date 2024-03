Así es el modus operandi con el que roban autos en CDMX después de secuestrar a sus dueños

Los asaltantes aprovechan para sacar más dinero de su delito reclamando una recompensa por las personas. Foto: Especial

A lo largo del 2023, las autoridades de la Ciudad de México han desmantelado cuatro bandas criminales especializadas en el robo de vehículos mediante tácticas que incluyen el secuestro exprés de los conductores. Estas organizaciones, identificadas por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, optan por estrategias de interceptación en vías principales o a través de la creación de perfiles falsos en aplicaciones de taxis privados para cometer sus delitos.

Este conjunto de acciones ha puesto en alerta a entidades y ciudadanos por igual, destacando zonas de alta incidencia como las alcaldías Cuauhtémoc, Tlalpan, Coyoacán, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo e Iztapalapa, aunque toda la capital mexicana se ve involucrada.

La modalidad más extendida durante el año en curso, según indicaron fuentes de la fiscalía, involucra a grupos de delincuentes, incluyendo mujeres, que fuerzan su entrada en los vehículos para secuestrar al conductor y, posteriormente, robar el automóvil o el dinero de la víctima, detalla el periódico El Universal en una investigación especial.

¿Cuál es el modus operandi de estas bandas criminales?

En algunos de los casos, las víctimas fueron trasladadas a lugares remotos, amenazadas y eventualmente abandonadas, incluso fuera de los límites de la ciudad, como en el Estado de México.

“El secuestro no es reportado”, afirmó Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), en una reveladora entrevista donde expuso la preocupación acerca de la subregistro de estos crímenes.

Según Rivas, existe un patrón de ocultamiento en las estadísticas oficiales, donde incidentes de secuestros rápidos, especialmente aquellos que exigen cantidades menores de rescate, a menudo no se documentan adecuadamente. Esta falta de registro no solo distorsiona la realidad del crimen en México sino que además impide una respuesta efectiva por parte de las autoridades.

El secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contabilizó 11 investigaciones relacionadas con el secuestro exprés y 18 relacionadas con el secuestro extorsivo durante 2023. A pesar de que hasta ahora 2024 no presenta registro oficial de incidencia por parte del SESNSP, la fiscalía capitalina ha iniciado expedientes en respuesta a los delitos.

La policía capitalina no ha recibido tantas denuncias como se esperaría. (Fuerza Azteca)

Uno de los casos documentados, con folio CI-FIIZC/UAT-IZC-2/UI-1S/D/00630/02-2024, narra la experiencia de un ciudadano, Marco Antonio, quien fue atacado en su vehículo en la colonia Santa Anita por un grupo de delincuentes que lo sometieron, le infligieron heridas con arma blanca y finalmente lo abandonaron inconsciente, solo para ser asistido eventualmente por una unidad policial del Estado de México. Otro expediente revela una situación similar vivida por Juan Carlos, quien fue amenazado para ceder el control de su camioneta Suzuki modelo 2022.

La inoperancia de las dependencias de seguridad disminuye las denuncias

Estos incidentes subrayan un problema creciente de seguridad que enfrentan los conductores en la Ciudad de México y áreas circundantes. La adaptación y evolución de las tácticas delictivas exigen una respuesta igualmente dinámica por parte de las autoridades y la comunidad, en busca de estrategias efectivas para combatir y prevenir el secuestro exprés y el robo de vehículos.

No obstante, automovilistas coinciden en que debido a que se trata de secuestros exprés en donde se paga el rescate en poco tiempo, las autoridades en múltiples ocasiones no quieren ayudarlos a investigar a los agresores, por lo que el índice de denuncias es muy bajo ya que se tiene la creencia de que no proceden ante las instituciones de justicia.