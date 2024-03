Caso Ayotzinapa: padres de los 43 normalistas acusan al gobierno de AMLO de entorpecer la investigación

Relatives of the 43 students from Ayotzinapa in 2014 hold placards, as a group of people force their way into the National Palace to protest against the government's lack of results in investigating the case, in Mexico City, Mexico, March 6, 2024. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES

Padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa afirmaron que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se encuentra entorpeciendo la investigación y aseguraron sentir miedo de que todo el caso presuntamente sea manipulado.

Durante una entrevista, los familiares acusaron al político tabasqueño de no tener voluntad para escuchar sus peticiones y que, en las reuniones que ha encabezado, siempre les ha llevado la contra; sin embargo, adelantaron que usarán todas las vías legales para llegar a la justicia en el caso.

Asimismo, dejaron en claro que no permitirán que las instancias del Estado realicen un informe a modo y que seguirán manifestándose hasta que no tengan pruebas palpables y legales de lo que ocurrió aquel 26 de septiembre de 2014 en Guerrero.

“Nos da miedo que el presidente pueda manipular el caso y haga un informe a modo, él no quiere escucharos, siempre nos va a llevar la contra, pero veremos por todas las vías legales que no haga un informe a modo, porque mientras no tenga pruebas palpables y legales no vamos a aceptar lo que nos diga”, refirieron.

Información en desarrollo...