Española se sorprende por tacos mexicanos: “Pensé que eran como un sándwich”

La mujer extranjera dio su opinión sobre uno de los platillos más populares de nuestro país Crédito: Cuartoscuro y TikTok: paugomper

Uno de los aspectos más sagrados para los mexicanos son los tacos. Inmediatamente se hace una referencia a ellos dentro de nuestra sociedad y vienen de forma natural, diferentes imágenes a nuestra cabeza, principalmente relacionados con los que más nos gustan, algunos pensarán en los de carnitas, otros en los de pastor, unos más en los de canasta y quizás el resto en los de barbacoa.

Sin importar cuál sea el taco que te venga a la mente, todos los mencionados anteriormente tienen características similares que son la tortilla blanda y calientita, todos llevan verdura como acompañamiento (siendo lo más común la cebolla y el cilantro) y en todas ellas no puede faltar la salsa, sin importar de qué chile sea pues puede ser morita, habanero, salsa roja, de chile manzano, guacamole, etcétera.

Pero eso es dentro de nuestra sociedad, pero ahora es necesario precisar respecto a qué será aquello que piensan los extranjeros de esta comida popular mexicana, pues algunos nunca antes habían venido a nuestro país, pero ahora eso cambió pues tras un breve o prolongado tiempo en México, ahora pueden saber cómo son en realidad.

Justo de esa forma es el caso de una mujer española que tenía una idea sumamente contraria a lo que eran los auténticos tacos mexicanos por lo que al momento en que los probó por primera vez y vio que eran muy diferentes a lo que pensaba, decidió publicar un video por su gran sorpresa.

La joven aseguró que pensó que serían muy diferentes a cómo en verdad lo son Crédito: TikTok: paugomper

“Una cosa que me imaginaba diferente antes de venir aquí a México eran los tacos, yo me lo imaginaba algo así como si la masa del taco fuera como si tipo la partes y truena, cruje, me daba esa sensación de que era así como que se mantenía cerrado... de pie, que era crujiente y que tenía lechuga, tomate, que obviamente puede llevarlo, pero no todos”, fue la primera opinión de la española.

Una de las referencias primeras que surgieron dentro de la caja de los comentarios fue que seguramente los imaginaba como los de Taco Bell, que eran crujientes, llevaban los mismos vegetales, pero también se le ponía el popular platillo estadounidense conocido como carne con chili.

Seguido de lo que comentó frente a la cámara donde grabó el video ella mencionó que no estaba cerrado, sino que era “abierto” con la carne o los ingredientes en medio, para que cuando la persona se coma su taco entonces lo cerraría para, de alguna forma, mezclar los condimentos y guarniciones al dar la mordida.

La mujer española describió con mayor exactitud unos tacos de la empresa Taco Bell que unos auténticamente mexicanos. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

Mujer española compara los tacos con otros platillos, pero antes de conocerlos

Como parte del testimonio de la mujer española fue que ella pensó que se comían de una forma diferente a como realmente lo hacen, como por ejemplo ella pensó que eran consumidos de una forma más parecida a cómo sería otro tipo de platillos de diferentes partes del mundo y fue aquí donde los comparó con algunas recetas.

La primera de ellas fue un bocadillo, seguido de un panino, que se trata de un sándwich, pero después agregó que en efecto tiene su forma muy peculiar y particular de consumirse que no ha visto nada que se le compare en otras partes del mundo por lo que puede ser considerado como auténtico.