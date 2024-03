AMLO reacciona a dichos de Jorge Castañeda sobre guerra sucia contra Sheinbaum: “Es signo de mucho enojo”

AMLO y Jorge Castañeda (Foto: Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a una entrevista de Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores (SRE), en la que el excanciller dijo que a su consideración, los partidos de oposición aún no complementan una guerra sucia en contra de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la Presidencia, al afirmar que es lo lógico y lo que dice el manual de cara a la campaña rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio.

Te puede interesar: Gobierno de AMLO pide al INE y Televisa que revise declaraciones de Jorge Castañeda sobre guerra sucia ‘con chismes’ contra Sheinbaum

En La Mañanera de hoy, el mandatario acusó que actualmente “hay mucho amarillismo” y criticó que el excanciller recomendara en televisión pública hacer una campaña en contra de Sheinbaum.

“En estos tiempos hay mucha desinformación, hay que actuar de manera precavida y hay mucho amarillismo, si de por si, la mayoría de los medios de comunicación son sensacionalistas, amarillistas, ahora, bueno, miren al recomendación del excanciller, es increíble el nivel político de llegar a plantear esto públicamente y luego dicen que no hay libertades, ¿Ustedes creen que así se expresaban antes? ¿Qué Televisa iba a emitir que los comentaristas hablaran de esa manera? ¡Jamás, jamás!”, dijo en Palacio Nacional.

Te puede interesar: AMLO reprocha que Canadá pida otra vez visa a los mexicanos: “Se pudieron buscar otras opciones”

Asimismo, López Obrador acusó a Jorge Castañeda de haber hecho un llamado a “hacerlo a un lado de cualquier modo”, cuando él era candidato a la presidencia en el 2006, así como de reconocer que participó en el presunto fraude electoral en su contra ese mismo año, con el argumento de que lo hizo como un acto patriótico.

“Ya había dicho algo parecido e incluso hasta más fuerte, Castañeda, en una campaña creo que en el 18, contra mi o no, creo que en el 2006 que dijo que había que desaparecerme de cualquier modo había que hacerme a un lado, de cualquier modo, pero no lo dijo en televisión, parece que fue en entrevista, en periódico, imagínense en una televisora, además televisión abierta, decir eso? Es signo de descomposición, de carencia, de mucho enojo, si,

Te puede interesar: Ataques contra periodistas son originados desde el discurso que AMLO emite en La Mañanera, advierten activistas

“Ya lo había dicho de que en el fraude del 2006 el había participado y que lo había hecho como buen mexicano, como patriota, algo así. Ahora dijo que lo había hecho pero legalmente, por México y de conformidad con la ley”, concluyó.

¿Qué dijo Jorge Castañeda sobre hacer campaña en contra de Sheinbaum?

Jorge Castañeda fue entrevistado esta semana por el periodista Leo Zuckerman en el programa Es Hora de Opinar de Foro TV, donde indicó que desde su opinión aún no se “complementa” una guerra sucia contra Claudia Sheinbaum, pues afirmo que de acuerdo con “el manual” lo lógico es “Go Negative”, es decir, ir en contra de la candidata morenista; no obstante, aclaró que no lo decía como una recomendación.

“Me parece lógico, el manual es ahorita Go Negative con Claudia, no con López Obrador, o también con López Obrador, pero ya con investigación de oposición, con chismes, con todo”, indicó el exfuncionario durante el sexenio de Vicente Fox.