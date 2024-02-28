¿Quiénes son el Cojo Feliz y el Tío Rober, comediantes que fueron cancelados por burlarse de Daniel Bisogno y su madre?

Hugo, Cojo Feliz y el Tío Rober, han generado polémica debido a su más reciente video en YouTube, donde se burlan de la crisis de salud del conductor Daniel Bisogno. Foto: @tiorober_, @cojofeliz

Hugo, Cojo Feliz y el Tío Rober son dos comediantes que por separado y en conjunto se han posicionado como referentes del stand up en México. Tanto su comedia como su vida personal ha estado bajo el escrutinio público. En un reciente video compartido en YouTube, titulado Daniel Bisogno, HERÉDANOS, el dúo frivoliza sobre los recientes acontecimientos que ha vivido el conductor de Ventaneando, quien ha cumplido tres semanas bajo observación médica debido a una agresiva infección que puso en riesgo su vida, crisis de salud que coincidió con la muerte de su madre, María Araceli Bisogno Tapia.

Planeado como una ácida crítica hacia el periodismo de prensa rosa y espectáculos, a lo largo de 30 minutos, Cojo Feliz y el Tío Rober ironizan sobre la situación que atraviesa el conductor de TV Azteca. “Ese señor fue chismoso, una bromita, una bromita, ¿de cuántas muertes no se burló en Ventaneando?”, menciona el Cojo Feliz, como una justificación a la serie de chistes que están por venir. El Tío Rober lo secunda y se lanza contra el periodismo de espectáculos:

PUBLICIDAD

Su animadversión no es gratuita. En marzo de 2023, el standupero fue cancelado en redes sociales luego de que su expareja, Sofía Díaz, lo acusó públicamente de agresión sexual. Mediante un extenso relato compartido en TikTok, la joven narró que el supuesto incidente ocurrió en 2019, cuando salió brevemente con el comediante, quien era 20 años mayor que ella. De acuerdo con Díaz, el youtuber la presionó para tener relaciones sexuales. Aunque ella se negó, afirmó que su entonces pareja la tocó sin su consentimiento.

Dicha acusación surgió meses antes de la participación del Cojo feliz y el Tío Rober en el festival Vive Latino, cuyo evento fue cancelado por los organizadores debido a la presión que se ejerció a través de las redes sociales. Durante su descarga contra el conductor de Ventaneando, el Tío Rober cuestionó al programa por el tipo de cobertura que le dieron a su caso.

PUBLICIDAD

A cuatro días de su publicación, Daniel Bisogno HERÉDANOS ha adquirido relevancia en redes sociales, donde los seguidores de Cojo Feliz y el Tío Rober han encumbrado el video, el cual se acerca al medio millón de reproducciones.

Los standuperos compartieron un video en YouTube donde se burlan de la crisis de salud de Daniel Bisogno, conductor de Ventaneando Crédito: Cojo Feliz, YouTube.

¿Quiénes son Hugo, Cojo Feliz y el Tío Robert?

Hugo Pérez nació en la Ciudad de México y creció en la colonia Romero Rubio. A los 21 años de edad le fue diagnosticado cáncer en la rodilla. El difícil proceso de sanación lo llevó a refugiarse en la comedia. En entrevistas, el standupero ha recordado un momento clave que definió su vida: la ocasión que un tío le dijo que al menos el cáncer le dio siendo joven. “sí, ¿verdad?, no lo había pensado: acabo de terminar la carrera, estoy en el apogeo de mi vida… ¡Es el momento ideal! A ti lo pende** te dio ya de grande, ¿no?” Su respuesta le mostró el camino a seguir: hacer comedia a partir de la tragedia.

PUBLICIDAD

Mientras se abría paso en el circuito local del stand up, ya autonombrado como Cojo Feliz, participó en varios proyectos de televisión. De acuerdo con su página de internet, hizo breves apariciones en Es de Noche y ya Llegué, Héctor Suarez Roast, Comedy Central Latinoamérica, Stand Up Olímpico, Standparados y Platanito Show.

Desde 2012 colabora junto al Tío Rober en el pódcast La Hora Feliz, uno de los programas con más audiencia en plataformas streaming.

Hugo Pérez nació en la Ciudad de México y creció en la colonia Romero Rubio. A los 21 años de edad le fue diagnosticado cáncer en la rodilla. (Foto: Instagram / @cojofeliz)

Roberto Andrade Cerón, mejor conocido como Tío Rober, tiene una carrera profesional más extensa. Nació en 1979 en el Estado de México, ha incursionado en la comedia, la locución, el cine y la creación de contenido para redes sociales. Sin embargo, alcanzó popularidad luego del éxito de La Hora Feliz.

PUBLICIDAD

Su trayectoria multifacética ha sido testigo de éxitos tanto en teatro como en televisión, consolidándose como una figura influyente en la comedia contemporánea mexicana. Inició su carrera en 2006 con la obra Algo sencillo en el teatro La Capilla, Cerón pronto se destacó como dramaturgo, siendo reconocido por su talento creativo y su capacidad para captar la esencia del humor en sus escritos.

Este primer paso marcó el inicio de una carrera prometedora que lo llevaría a recibir reconocimientos y becas, como la otorgada por el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) en 2009 por su guion de largometraje Ok, está bien.

PUBLICIDAD

Su incursión en el mundo del stand up en 2012, con la fundación del colectivo cómico Chisgare, amplió aún más su alcance, llevando su humor a escenarios nacionales e internacionales. Con casi 200 shows realizados junto a destacados comediantes como el Cojo Feliz y ‘El Chaparro’ Salazar, Cerón demostró su versatilidad y capacidad para conectar con el público a través del humor.

Además de su trabajo en vivo, el Tío Rober ha dejado su huella en la televisión, colaborando como guionista en programas emblemáticos como El Almohadazo y el sitcom Burócratas de Televisa. Su habilidad para crear personajes memorables y situaciones cómicas ha sido fundamental para el éxito de estos programas, consolidándolo como un guionista de referencia en la industria televisiva mexicana.

PUBLICIDAD

Su pasión por la comedia lo llevó a explorar nuevos formatos, como el podcast La Hora Feliz, donde junto al Cojo Feliz ha entrevistado a destacados comediantes y personalidades del mundo del espectáculo. Este espacio se ha convertido en un referente para los amantes del humor, atrayendo a una audiencia fiel que disfruta de su estilo irreverente y desenfadado.

Más recientemente, Cerón ha expandido su horizonte creativo con el colectivo Cerumano, donde se realizan sketches y shows que exploran diferentes facetas de la comedia. Además, su participación en programas como Standparados y Comedy Central ha consolidado su posición como uno de los standuperos más destacados y polémicos de México.

PUBLICIDAD

Incluso los fans de los standuperos visibilizan una nueva cancelación, previo al festival Vive Latino. Foto: @la_hora_feliz_, Instagram