Cancelan al Cojo Feliz y al Tío Rober por burlarse de la salud de Daniel Bisogno y la muerte de su madre | VIDEO

Cojo feliz y el Tío Robert vuelven a estar en medio de la polémica, esta vez por un video donde frivolizan con la salud de Daniel Bisogno y la muerte de su madre. Foto: Captura de pantalla, YouTube

El Cojo Feliz y el Tío Rober han vuelto a poner al centro de la conversación los alcances del humor negro. A casi un año de la cancelación de su show en el Vive Latino, los standuperos han publicado un polémico video donde frivolizan sobre la crisis de salud de Daniel Bisogno, a días de la muerte de su madre, María Araceli Bisogno Tapia.

A mediados de febrero, Bisogno fue ingresado a un hospital de la Ciudad de México debido a una grave infección que limitó su capacidad pulmonar. Luego de ser sometido a un procedimiento quirúrgico y un tratamiento a base de antibióticos para contrarrestar la infección, el conductor de televisión fue entubado e inducido al coma. Durante un largo periodo inconsciente, Daniel Bisogno salió del coma el pasado 23 de febrero, sin embargo, ese mismo día su madre fue ingresada de urgencia a un hospital, donde murió horas más tarde.

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La tragedia familiar que atraviesa el presentador de Ventaneando fue el tema central de un video del dúo de La Hora Feliz. Titulado “Daniel Bisogno, HERÉDANOS”, el audiovisual inicia como una crítica al periodismo de prensa rosa, estilo que durante muchos años ha hecho Daniel Bisogno. Sin embargo, El Cojo Feliz y el Tío Rober llevan al extremo el humor negro que caracteriza su comedia.

¿Qué dijeron el Cojo feliz y el Tío Rober?

Al inicio del video los comediantes hacen un disclaimer (descargo de responsabilidad): “Las opiniones vertidas en este programa son con la única finalidad de entretener. No necesariamente representan hechos o situaciones reales”. La advertencia se entiende desde los primeros minutos del audiovisual, cuando ambos standuperos frivolizan con la posibilidad de que el conductor los incluya en su testamento.

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“Ese señor fue chismoso, una bromita, una bromita, ¿de cuántas muertes no se burló en Ventaneando?”, cuestiona entre risas el Cojo Feliz, mientras su compañero se refiere al periodismo de espectáculos como una de las “profesiones más viles” que pueda haber:

“Una de las profesiones más viles que pueda haber en este planeta tierra es el ser un chismoso y monetizar a partir de ser chismoso, porque te llevas entre las patas vidas, familias, la verdad es una industria asquerosa. Una cosa es dar noticias y otra cosa es ser un chismoso o ir a buscar a alguien para romperlo y lucrar con eso”, el comentario fue un dardo a la cobertura que la prensa hizo al señalamiento en su contra por presunta agresión sexual.

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Publicado en el canal oficial del Cojo feliz, incluso sus mismos seguidores mencionan la inminente cancelación del video por parte de YouTube, plataforma cuyas reglas de comunidad sanciona contenido que infringe en el acoso digital. No obstante, la reacción de sus suscriptores fue favorable. Donde la conversación fue más dividida fue en Facebook, red social en la que varias personas cuestionaron los límites del humor negro.

Los standuperos compartieron un video en YouTube donde se burlan de la crisis de salud de Daniel Bisogno, conductor de Ventaneando Crédito: Cojo Feliz, YouTube.

El nuevo video de Hugo, Cojo Feliz y del Tío Rober dividió comentarios en redes sociales. Foto: Pur de Patos, Facebook

¿Por qué cancelaron al Tío Rober del Vive latino?

Esta nueva controversia surge luego de la confirmación del show de La Hora Feliz en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino. En 2023, el dúo fue confirmado para presentarse el 19 de marzo en la Carpa Casa Comedy; sin embargo, los organizadores decidieron cancelar el evento ante la presión de millones de usuarios en redes sociales, quienes respaldaron la acusación de Sofía Díaz, una usuaria de TikTok que señaló de presunto abuso sexual al comediante.

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De acuerdo con su testimonio, la agresión sexual se dio en 2019 cuando ella tenía 19 años y el standupero 39. Díaz narró que durante una cita con Robero Andrade, nombre real del Tío Rober, este se molestó con ella porque se negó a tener relaciones sexuales:

El Tío Rober negó las acusaciones y afirmó que su relación con Sofía Díaz terminó porque “no tenía futuro”; sin embargo, su posicionamiento y la presión de su legión de seguidores no hizo posible que los organizadores del Vive Latino recularan.

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Semanas antes del estreno de su nuevo polémico video, el dúo fue confirmado para la edición de este año, no obstante, la controversia ha vuelto a poner en entredicho que dicha presentación se concrete.

Incluso los fans de los standuperos visibilizan una nueva cancelación, previo al festival Vive Latino. Foto: @la_hora_feliz_, Instagram