Personal del anexo donde supuestamente está Peso Pluma rompe el silencio; aclara si el cantante está internado

Peso Pluma, artista mexicano. (@ElPesoPluma)

Desde que inició el 2024, Peso Pluma ha vivido saltando de polémica en polémica. La más reciente lo acusa de haber permanecido en un centro de rehabilitación para tratar una complicada adicción a las drogas.

Te puede interesar: Desmienten que Peso Pluma fue anexado; así fue captado el cantante

Lo anterior surgió a raíz de unas fotografías en donde se le observa al cantante en un centro de rehabilitación ubicado en Jalisco, entidad de donde es originario el artista. En las mismas se encuentra el intérprete de los corridos tumbados, muy feliz a lado de amigos y compañeros.

Como se mencionó al inicio, Hassan Emilio Kabande Laija ha pasado por algunos meses complicados. Primero fue la polémica en la que se cuestionó la asistencia del cantante a Viña del Mar 2024 como headliner máximo del festival.

Peso Pluma entra a rehabilitación Credito:especial

Después fue su reciente ruptura con Nicki Nicole, luego de que lo encontraran en Las Vegas en compañía de otra mujer. Precisamente muchos medios afirmaron que este episodio fue el detonante principal de una crisis que lo llevó a internarse en el mencionado lugar.

Te puede interesar: Peso Pluma se baja del Festival Viña del Mar por “razones personales”

Ante ninguna confirmación certera fueron varios los medios que comenzaron a investigar los pormenores y detalles del supuesto lugar en donde el cantante permaneció para tomar terapia. Incluso Milenio acudió hasta el lugar para hablar con el personal y confirmar la estadía o visita del artista.

¿Qué dijeron en el centro de rehabilitación?

(Foto: Facebook/5 Lunas De Maluri)

El medio mencionado con anterioridad platicó con el personal del lugar. En un principio dijeron que se trataba de un tipo de recinto en donde se debe respetar la privacidad, por lo que no podían mencionar absolutamente nada.

Te puede interesar: Los mejores memes que dejó la cancelación de Peso Pluma en Viña del Mar y su sustitución por Trueno

“Realmente no se puede decir nada porque es privado… y realmente esto digamos que no se puede -no quisiéramos afectar tampoco al centro- porque se hace una promoción que no es válida ni para él ni para el centro y realmente son puras fallas pues, no existe tal persona aquí”.

Luego de mencionar que esa persona no existía, se le comentó sobre las fotos que circulan en redes y que muchos medios de comunicación ya se han encargado de reproducir.

“No sí, pero es que esa foto que está circulando en internet, es una foto que se tomaron mis amigos y él en Estados Unidos. Se lo toparon y se tomaron la foto”, dijo uno de los empleados.

¿Cómo es el centro de rehabilitación donde Peso Pluma se encuentra internado? (Foto: Facebook/5 Lunas De Maluri)

Sin embargo, más tarde esta misma persona confirmó que Peso Pluma sí ha sido anexado en dicho lugar, aunque actualmente no se encuentra allí. Incluso aseguró que siguen esperando su regreso, ya que prometió que volvería, pero sólo a “visitar”.

“Sí, ha sido anexado, y estuvo aquí un tiempo, y salió y que iba a volver. Según a visitar aquí mismo, de los compañeros, según él... sí fue promesa”, compartió.

Recientemente el programa matutino Despierta América también desmintió que el cantante estuviera internado en un anexo. Lo captaron saliendo de un estudio de grabación en Los Ángeles, California.