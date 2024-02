“Es relativamente sano que los jubilados ganen 80 por ciento de su último sueldo”: Carlos Slim rechaza reforma al sistema de pensiones de AMLO

El empresario dijo que no se requiere tanto dinero al momento de jubilarse. Foto: Facebook/Carlos Slim

La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de reforma para que los trabajadores mexicanos se puedan pensionar con el 100% del sueldo que recibían en activo, ya que semanas antes había lamentado que al momento de jubilarse, apenas y recibían la mitad de lo que percibían, situación que consideraba por demás injusta.

Ante ello, la propuesta entregada ya a la Cámara de Diputados plantea la creación de un ‘fondo semilla’ donde el gobierno federal haga aportaciones que se destinarán a las pensiones de los trabajadores para que se sume a lo ahorrado por ellos y sus patrones y así puedan alcanzar el monto total de su sueldo como pensión. De aprobarse la reforma, el Fondo de Pensiones para el Bienestar se crearía el 1 de mayo, inicialmente con 64 mil millones de pesos, cantidad que iría aumentando.

El 75 por ciento de esos recursos provendrán del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep); de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND); de los ingresos que se obtengan de la venta de propiedades del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur); de los adeudos de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, del Congreso de la Unión, del Poder Judicial de la Federación, de los estados y de los órganos autónomos.

Slim dice no a la reforma a pensiones de AMLO

Desde su anuncio, la medida hizo eco en los empresarios, a quienes les preocupaba que aumentaran los montos que aportaban, sin embargo, cuando López Obrador y la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde Luján, explicaron la reforma, quedó aclarado ese punto. Hasta ahora, pocos integrantes de la iniciativa privada habían expresado abiertamente su aprobación o rechazo, pero quien dio un rotundo no a la propuesta fue Carlos Slim Helú.

El magnate rechazó la reforma de AMLO al considerar que cuando un trabajador se jubila su estilo de vida cambia y no es necesario que reciban una pensión del 100 por ciento del sueldo que ganaban en activo; el dueño de Carso consideró que con un 80 o 90 por ciento sería suficiente, incluso si a eso se le agrega la Pensión del Bienestar que reciben los mexicanos después de los 65 años.

“Es relativamente sano que los jubilados ganen el 80 por ciento de su último sueldo porque ya no tengo que pagar pasajes, ya no tengo que comprar ropa y corbatas para ir a trabajar, ya los hijos crecieron, ya no tengo que llevarlos a la escuela. O sea, a esa edad ya hay un nivel de vida bastante diferente”, declaró el millonario este lunes en conferencia de prensa.

Por otro lado, Slim Helú consideró que la Pensión del Bienestar funcionaría bien como complemento a las pensiones que reciban los trabajadores siempre y cuando sus ingresos no hayan sido mayores cuando laboraban, ya que hay personas con sueldos altos que recibirían muchos recursos sin tener la necesidad de ellos; ante este panorama, el empresario dijo que este apoyo económico del gobierno sólo se debería destinar a quienes realmente los requieran para tener un retiro digno.