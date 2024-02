Ema Pulido necesita donadores de sangre tras ser sometida a una cirugía de cadera

El equipo de Ema Pulido informó que la maestra necesita donadores de sangre por una cirugía de cadera (Programa Hoy)

Ema Pulido se encuentra hospitalizada luego de que tuvieran que someterla a una cirugía que había sido programada; sin embargo, pidió ayuda para conseguir 20 donadores de sangre.

A través de sus redes sociales, la Jueza de Hierro pidió la ayuda del público para dar la sangre necesaria por su operación, la cual fue por una prótesis en la cadera. Desde tiempo atrás se dio cuenta de que tenía que pasar por esta cirugía ya que tenía un severo desgaste.

”Me van a poner una prótesis en la cadera. Por exceso de uso por los años, se desgastó. Es un mal de muchos bailarines, las rodillas y las caderas”, dijo a TV Notas antes de que pasara al quirófano.

Anteriormente, Pulido ya había pasado por cirugías debido a su profesión y el desgaste que ésta provoca (Instagram: @ema_pulido_ )

Actualmente, la maestra se está recuperando exitosamente, pero por requisito del hospital, antes de que sea dada en alta, tiene que cumplir con los 20 donadores de sangre, los cuales tiene que encontrar de forma urgente, según compartió su equipo de trabajo en Instagram.

“Amigos y exalumnos de la maestra Ema Pulido, les comunicamos que se recupera favorablemente de una cirugía de cadera y por protocolo el hospital solicita 20 donadores de sangre, por lo que se forma urgente pedimos su apoyo para cumplir con el requerimiento del hospital”

El nosocomio donde la maestra necesita de donadores es el Hospital Diomed, que se encuentra en Observatorio 354, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. El horario es de lunes a sábado de 8:00 a 18:00 horas y los sábados y días festivos de 8:00 a 14:00 horas. No existen restricciones en cuanto al tipo de sangre que se puede donar.

Artistas como Violeta Isfel ya acudieron al hospital para donar sangre (Instagram/@ema_pulido_)

En su momento, se pensó que la bailarina se estaba recuperando exitosamente, pero según dijo Axel Durán, su asistente, a TV Notas, Pulido habría sufrido alunas complicaciones después de la cirugía, una tromboembolia pulmonar subsegmentaria.

Esta enfermedad consiste en el bloqueo de una arteria en los pulmones, lo que provoca que la sangre no pueda pasar.

Hasta el momento, no se tiene más información respecto a este problema, pero Durán afirmó que la salud de la Jueza de Hierro ha mejorado y tiene una recuperación favorable.

La bailarina se estaba recuperando de un derrame en la córnea antes de su cirugía de la cadera (Instagram/@ema_pulido_)

Para que pueda volver a trabajar, tendrá que pasar por una recuperación de al menos un mes sin tener movimiento, después tendrá que tomar fisioterapia para ir recuperando la movilidad poco a poco.

“Te limita mucho tener una lesión en tu cuerpo, estoy contenta de que me van a operar. La rehabilitación lleva como un mes y con eso ya me podré mover mejor”, compartió a la revista.

Los problemas de salud de Ema Pulido

La bailarina ha enfrentado varios problemas de salud en los últimos años, el más reciente fue un derrame en la córnea, lo que provocó que dejara de ver de un momento a otro.

Pese a sus problemas de salud, la maestra se mostró positiva porque considera que es algo que tiene que pasar con la edad (Instagram/@ema_pulido_)

Hasta hoy, se encuentra en tratamiento, el cual consiste en que le tienen que inyectar directamente en el ojo cada ciertos meses para que pueda ver bien.

“Ya me había operado de cataratas. No sé qué pasó que de repente me empecé a sentir mal del ojo y ya no veía nada. Tengo un coágulo de sangre detrás de la retina y me inyectaron el ojo, y cada seis semanas me lo tienen que inyectar”, dijo a TV Notas.

Además, ha tenido problemas con una de sus rodillas, la cadera le había provocado dolores desde que se lesionó bailando. Asimismo, poco antes de la cirugía de cadera, también se había lastimado un brazo al hacer una maleta.