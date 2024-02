Anette Cuburu reveló que sus declaraciones contra Andrea Legarreta le trajeron consecuencias

Andrea Legarreta reaccionó a la acusación de Anette Cuburu: “Que saque las pruebas” (Foto: Infobae México/Jovani Pérez)

Ha pasado casi un mes desde que Anette Cuburu hizo polémicos comentarios respecto a Andrea Legarreta y la productora Carmen Armendáriz, y contó su amarga experiencia de cuando apareció en la pantalla del matutino Hoy de Televisa.

Según lo que reveló Cuburu, tanto su colega en la conducción como la realizadora se encargaron de hacerle la vida imposible y las calificó como “malas personas”, pues, en su experiencia, ambas mujeres han difundido habladurías que han perjudicado a otros.

“Hubo un momento de mi vida en el que la pasé muy mal gracias a ella y a Carmen Armendáriz, que las detesto a las dos, se merecen lo peor porque se lo han ganado, porque son muy malas personas con otras personas, porque destruyen carreras, porque inventan chismes, por eso les va como les va, porque en la vida si eres una mala persona, te va mal”, dijo la conductora en una entrevista con Ana María Alvarado.

Al terminar este tema, Anette sentenció: “Lo que digan de mí, hace muchísimos años que me dejó de importar”.

Anette Cuburu revivió su enemistad con Legarreta y aseguró que lo que está viviendo es por lo que le ha hecho a otros Crédito: YouTube Ana María Alvarado

Las palabras de Anette causaron revuelo y Andrea Legarreta terminó respondiéndole, por lo que el público se dividió en dos bandos, uno a favor de Cuburu y otro a favor de la aún esposa de Erik Rubín.

Aunque en su momento se dijo que las declaraciones de la ex conductora de Venga la alegría podrían traerle consecuencias, esto ya fue confirmado por ella misma.

La sospechosa cancelación de Adrián Uribe

Y es que justo unos días después de sus polémicas declaraciones, Anette Cuburu anunció que tendría como invitado a Adrián Uribe en su canal de YouTube llamado Anetteando; sin embargo, pocos minutos antes de comenzar con su transmisión en vivo, Uribe canceló su participación.

El conductor canceló la entrevista que tenía programada con su colega por supuestos contratiempos laborales. Crédito: Cuartoscuro

Se habló de un supuesto veto por parte de Televisa, dado que tanto Andrea como Adrián son dos de las figuras centrales de la televisora, además de que otras personas allegadas a la empresa también fueron alcanzadas por las declaraciones dce Cuburu.

Hasta hace pocos días, el supuesto veto era sólo un rumor, pero ahora, en una entrevista con Fito Calderón, la conductora confirmó que por ahora no puede contar con invitados que formen parte de las filas de Televisa.

“En la semana que estalló el escándalo estaba invitado Adrián Uribe, curiosamente, Adrián ya no pudo llegar y a partir de ese día ya no hemos visto a elenco de Televisa en el podcast de Anette”, mencionó el periodista Joel O’Farrili en el programa Fórmula Espectacular.

Anette Cuburu admitió que sus declaraciones le han traído consecuencias (Foto: Cuartoscuro)

Por su parte, Fito Calderón cuestionó: “¿Es verdad que le están prohibiendo a los artistas de Televisa ir a tu podcast?”.

Ante la pregunta directa, la presentadora admitió: “Lo que se ve no se pregunta (...) nada más chequen lo que sale en la pantalla y lo que no sale en la pantalla, no hay ni qué contestar eso (...) Así la vida te pone, no es que uno sea fuerte, es que no te queda otra opción”.

Con esta respuesta, “la Cuburu” estaría confirmando que una consecuencia a sus palabras fue la prohibición a figuras de Televisa a hacerse presentes en Anetteando.