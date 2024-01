¿Quiénes son mejores novios? Mujer canadiense dio su opinión sobre los mexicanos y los hombres de su país

La joven expresó lo que le gusta de los hombres canadienses y mexicanos. (TikTok: extranjerosxelmundo)

En México es muy común escuchar a cierto número de mujeres (pues hablar de absolutos sería erróneo) decir que les gustaría tener una pareja que hubiera nacido en otro país por el hecho de conocer nuevas culturas, nuevas formas de ser e inclusive porque les parece atractivo alguna persona con un fenotipo (aspecto físico) diferente al de los hombres nacidos en nuestro país.

Ese es un fenómeno que ocurre dentro de la sociedad mexicana, pero qué es lo que sucede en una cultura distinta en cuanto a los hombres nacidos en su propio territorio y la comparación que se llega a hacer con los extranjeros, que para este caso particular serán los mexicanos.

Por qué consideraremos esta ocasión a los connacionales como extranjeros, porque la mujer que hablará de ellos es originaria de otro país, precisamente de Canadá, quien en un video publicado en redes sociales, hizo una comparación entre la forma de ser de los mexicanos y los canadienses.

Diferentes personas tienen interés en tener una relación amorosa con un extranjero. (Imagen ilustrativa Infobae)

Definitivamente hubo un ganador para la joven originaria de la ciudad de Quebec, en Canadá, pero ella no sólo lo dijo por el hecho de declararlo, sino que justificó su respuesta y dijo lo que le gustaba tanto de los hombres mexicanos como de los canadienses.

Primeramente habló de los integrantes del género masculino pertenecientes a nuestro país. de quienes dijo lo positivo que ve y aprecia en ellos, pero de qué se trata lo que le llama la atención.

Ella usó el término “apapachoso”, que se deriva de una palabra de origen mesoamericano la cual es apapacho y que significa “acariciar el alma”, para describir, en primera instancia la forma de ser de un hombre mexicano, especialmente cuando ya se formalizó una relación amorosa con él.

La joven nacida en Quebec explicó la diferencia entre los hombres canadienses y mexicanos Crédito: TikTok: extranjerosxelmundo

Asimismo declaró que algo que a nosotros nos parece muy normal en nuestra vida cotidiana a ella le sorprendió, pero positivamente, es que nos parezca agradable y común la interacción física como los abrazos y besos que en ocasiones las parejas se dan sin importar si están en un sitio público.

Otro de los aspectos importantes que subrayó la mujer canadiense es que algo que le gustó mucho de los novios mexicanos es que el tiempo en el que se la pasan riendo y bromeando es abundante, lo que denota su alegría y su carisma frente a los demás pues tienen la tendencia a ser risueños con la mayoría de personas, conocidas o no.

“Hacen un montón de bromas, no sólo los hombres, en general los mexicanos, les encanta reír y se me hace muy chido eso, no tenemos eso allá en Canadá, no somos así”, comentó la joven que lleva ya un tiempo viviendo en México.

La mujer canadiense aseguró que los hombres mexicanos son más risueños y bromistas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuáles son las diferencias de los mexicanos con los canadienses

La mujer canadiense aseguró que si bien los hombres de su país tienen la tendencia a ser personas formales, en múltiples ocasiones recaen en la seriedad lo que los diferencia de manera negativa ante los hombres mexicanos, lo que podría ser un factor a considerar, una vez que se conocen las dos formas de ser, para poder iniciar una relación.

Otro de los detalles que ella precisó es que los canadienses tienen la tendencia a no mostrarse cariñosos en público, además de que llegan incluso a comportarse de manera muy “quejumbrosa”, es decir que llegan a quejarse de muchas cosas que en ocasiones no tienen sentido.

Por lo que para la mujer de Canadá los mejores novios y parejas amorosas son los mexicanos.