Marx Arriaga aceptó debate con Aurelio Nuño por los nuevos libros de la SEP: “No le dolió la violencia”

El exsecretario volvió a la política y cuestionó el papel de la SEP Crédito: Cuartoscuro

El director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga Navarro, aceptó debatir con el extitular de la dependencia, Aurelio Nuño Mayer, luego de que éste cuestionó la implementación de la Nueva Escuela Mexicana.

Te puede interesar: ¿El 5 de febrero es feriado? Esto es lo que dice la Ley Federal del Trabajo y la SEP

Por medio de su cuenta de X, antes Twitter, el funcionario recriminó las palabras del militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sobre el dolor que la causó el nuevo método de educación que implementó el gobierno federal; sin embargo, recordó la reforma educativa que se realizó durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

Para explicar mejor su punto, el integrante de la Cuarta Transformación apuntó a que al extitular de la SEP no le dolió la violencia que ejerció el gobierno anterior contra los maestros ni la fuerza del Estado utilizada para reprimir manifestaciones, pues destacó que lo único que buscaban era la “calidad educativa”, por lo que aceptó el debate que propuso entre ambos el periodista Joaquín López Dóriga.

Te puede interesar: Así será el Museo Vivo del Muralismo que tomará un histórico edificio de la SEP con obras de David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera

“Dice @aurelionuno que le duele la NEM, pero no le dolió la violencia que aplicó sobre lxs maestrxs, no le dolió el utilizar la fuerza del estado para golpearlos, el quitarles sus trabajos. ¡Eso no le dolió! Todo según él por una calidad educativa”, fue el mensaje que compartió el director de la SEP.

Marx Arriaga respondió a las palabras de Aurelio Nuño (X/@MarxArriaga)

Las palabras de Arriaga Navarro fueron en respuesta a las declaraciones que dio Nuño Mayer en una entrevista, durante su regreso a la política mexicana pues buscará ser diputado federal con el PRI, luego de que dejó la administración federal en diciembre de 2017 para unirse a la campaña presidencial de José Antonio Meade Kuribreña.

Te puede interesar: Cómo obtener una beca del Gobierno de Japón para maestros

En su intercambio de palabras con López-Dóriga, el exsecretario de Estado acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de presuntamente haber destruido el sistema nacional de educación al implementar la Nueva Escuela Mexicana.

“¿Qué hizo este gobierno? Destruyó el Servicio Profesional Docente. Le regresó a unos cuantos líderes sindicales el control de la vida profesional de los maestros, lastimando a los maestros y, por supuesto, a los niños y las niñas”

Para justificar sus palabras, el también exjefe de la Oficina de Presidencia recordó que el Revolucionario Institucional fue el partido que fundó las instituciones del Estado mexicano y quienes apostaron por una educación pública y gratuita en todo el país.

Asimismo, sentenció que presuntamente un millón y medio de mexicanos han dejado las aulas, esto como “consecuencia” de la desaparición de las Escuelas de Tiempo Completo, los nuevos planes educativos, así como los nuevos libros de texto gratuito.

¿Por qué regresó Aurelio Nuño a la política mexicana?

Nuño Mayer estuvo en la campaña presidencial de Peña Nieto y fue uno de los funcionarios relevantes para la imagen del Pacto por México (Cuartoscuro)

El pasado 25 de enero, la Comisión Política Permanente del PRI aprobó la lista de aspirantes plurinominales para la Cámara de Diputados y el Senado de la República, en donde destacaron varios nombres que se mantuvieron alejados de la política mexicana durante la mayor parte del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, en la quinta circunscripción de la Cámara Baja apareció el nombre de Nuño Mayer, uno de los últimos cercanos a Enrique Peña Nieto que continúa activo en las actividades priistas, pues conviene recordar que otros integrantes de su gabinete —como Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu— renunciaron recientemente al tricolor.

De acuerdo a lo que explicó el líder nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, explicó que todos los elegidos, además de los que participarán por voto popular, tienen el objetivo de desterrar a la Cuarta Transformación.

“(El objetivo) es claro: desterrar a quienes han buscado confrontar, empobrecer y valerse de las tragedias del pueblo de México para obtener dividendos políticos; exiliar de una vez por todas a quienes colocaron a México en una espiral de deterioro institucional y descomposición autoritaria”, explicó