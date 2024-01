Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 24 de enero

La competencia por la Batalla Colosal dará a los ganadores una sorpresa CRÉDITO: (Instagram/@exatlonmx)

Después de que el equipo rojo obtuvo la Villa 360 y los integrantes también se proclamaron ganadores del Duelo de los Enigmas, ahora está en duda saber cuál será el equipo que se llevará la victoria de la Batalla Colosal dentro de Exatlón México.

En esta competencia los rojos (Famosos) y azules (contendientes) participarán por una recompensa secreta que se revelará hacia el final del episodio. Aunque no está en juego la Villa 360 y tampoco la permanencia de algún integrante en el reality, los fans de Exatlón ya hicieron sus especulaciones sobre el equipo que podría ganar.

De acuerdo con los rumores, el equipo rojo también se llevará esta recompensa el 24 de enero, por lo que Ana Lago, Daniel Corral, Heliud Pulido, Mati Álvarez, Pato Araujo, Heber Gallegos y Paulette Gallardo habrán obtenido la victoria por tercera vez en la semana.

Al parecer, los rojos ganarán la Batalla Colosal en Exatlón el 24 de enero (Instagram/@exatlonmx)

Lo cierto es que esta suposición podría fallar, pues está construida por fans y se basa en el desempeño que han tenido los deportistas dentro del reality.

La única forma de saber si los rojos se llevan la Batalla Colosal este miércoles 24 de enero es viendo el programa, el cual da inicio a las 20:30 horas en el canal Azteca Uno, aunque también se puede seguir la transmisión en la app de Azteca.

¿Pato Araujo seguirá en Exatlón?

Otra de las grandes incógnitas que se resolverán en este episodio de Exatlón México será la permanencia de Pato Araujo en la competencia, pues hace unos días sufrió un traumatismo craneoencefálico y todos se preocuparon porque no paraba de salirle sangre de la cabeza.

La lesión podría comprometer su permanencia en Exatlón (Captura de pantalla/Tv Azteca)

El capítulo del 24 de enero será determinante para saber si Patricio Araujo podrá continuar en Exatlón o deberá abandonar las playas de República Dominicana hasta que su salud se reestablezca.

Por lo que se puede ver en el adelanto de este reality deportivo, Antonio Rosique, el conductor del programa, le está informando a Pato Araujo la situación, pero justo se corta en el momento revelador. “Con el corazón en la mano y todo lo que te quiero, los médicos ordenan...”, dijo.

Entre comentarios de la publicación de X, muchos fans del reality aseguraron que lo mejor para Patricio Araujo sería que regrese a casa a descansar, se trata de un reclamo al que se sumó su pareja, Zudikey Rodríguez, ya que la ex participante de Exatlón mencionó que el programa debería hacerse responsable.

Incluso recientemente reveló que los días posteriores al accidente han sido muy difíciles para ella:

Zudikey Rodríguez fue una emblemática participante de Exatlón durante varias temporadas, pero ahora se dijo ansiosa por la situación del amor (Foto: @zudikeyrodriguez/ Instagram)

“Con todos estos días que han pasado, han sido súper difíciles para mí, estando lejos de Pato, siempre lo he acompañado en esta aventura y hoy que no estoy allá, pues de verdad me tiene muy nerviosa, muy ansiosa, cada día”, externó Zudikey.

En caso de que tuviera que irse de Exatlón, Pato Araujo se convertiría en el segundo participante en abandonar la competencia por motivos de salud, ya que una de las azules ya había tenido que irse.

Participantes que salieron de Exatlón hasta el momento

Diego Balleza (rojo)

Lizli Patiño, quien se vio obligada a dejar las playas de República Dominicana por una lesión

Daniela Reza (rojo)

Edgar El Tepa Solís (rojo)

Gloria Murillo (rojo), cabe señalar que ella tenía apenas dos semanas de haberse integrado al reality.

Lizli se lesionó en Exatlón y dejó la temporada (Instagram/@exatlonmx)