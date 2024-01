Los memes y reacciones que dejó el supuesto cambio de nombre del Foro Sol

Esto se sabe sobre el presunto cierre del Foro Sol (Instagram/@forosoloficial)

Aunque Madonna fue la primera en presentarse en el Foro Sol, este lugar se construyó para recibir a Paul McCartney en 1993, a lo largo de los años, el recinto se ha convertido en uno de los más representativos para los conciertos en la Ciudad de México.

De acuerdo con diversos rumores, el nombre de este sitio podría cambiar en 2024, dejando de ser el Foro Sol para convertirse en el Estadio GNP. Si bien esta información no ha sido confirmada por los dueños del lugar o alguna de las empresas que organizan conciertos y eventos deportivos ahí, los usuarios de internet no tardaron en generar incluso memes.

Y es que han sido varias las marcas o nombres que se han transformado a lo largo del tiempo, pero la gente se acostumbró tanto a la forma en que se llamaban antes las cosas, que se resiste a usar la nueva nomenclatura. Tal es el caso de BBVA (antes Bancomer), el INE (antes IFE) o incluso la Ciudad de México (antes Distrito Federal).

La gente le seguirá diciendo Foro Sol aunque cambie de nombre (Captura de pantalla)

Por el momento no hay información oficial sobre el supuesto cambio de nombre, sólo se sabe que no hay eventos programados para el Foro Sol entre el 4 de febrero (después de los conciertos de TWICE) y el 19 de septiembre (un día antes de Metallica).

Incluso el Vive Latino cambió de locación hacia el Autódromo Hermanos Rodríguez, así que se sabe que esos meses sin conciertos serán utilizados para una remodelación, la novedad es que a su reapertura, aparentemente desaparecerá el nombre del Foro Sol para convertirse en Estadio GNP.

Uno de los memes más compartidos de este supuesto cambio (Captura de pantalla)

¿Se suprimirá una sección en el Foro Sol?

No existen planos sobre las posibles modificaciones del Foro Sol, pero las personas que intentaron comprar boletos para Iron Maiden en dicho lugar pudieron advertir que no se podían seleccionar los asientos en Verde A.

En el mapa, la sección que correspondería a Verde A arrojaba la leyenda “No disponible” y en lugar de estar divida como las demás en un color gris oscuro, simplemente había un rectángulo en color gris claro.

La sección verde A no aparecía en la venta de boletos (Captura de pantalla X/@l_og2)

La popularidad de la sección Verde A del Foro Sol radica en su ubicación estratégica para disfrutar de eventos en vivo, ofreciendo precios más asequibles en comparación con otras áreas más cercanas al escenario y evitando el alejamiento característico de otras secciones como Naranja B o C. Esta situación contrasta con el próximo concierto de Metallica, donde la mencionada sección sí está disponible.

Inauguración del Foro Sol

La historia del Foro Sol está marcada por la necesidad de contar con un lugar adecuado para conciertos grandes en la capital del país, dada la negativa del Estadio Azteca para albergar la gira The New World Tour de McCartney en 1993.

En 1993, la empresa OCESA resolvió el espacio donde se presentaría el legendario músico (Foto: Infobae México)

Alejandro Soberón Kuri, CEO de OCESA, se encargó de liderar un proyecto que daría solución a este desafío, culminando con la construcción del Foro Sol en la famosa curva del Autódromo Hermanos Rodríguez en un tiempo récord de cuatro meses. La inauguración oficial del recinto corrió a cargo de Madonna, con su espectáculo The Girlie Show en noviembre de 1993, un show que a pesar de la polémica generada por sectores conservadores, se realizó sin altercados.

Hoy en día, el Foro Sol no solo ha albergado a figuras mundiales como AC/DC, Metallica, Madonna y Justin Bieber, sino que ha fortalecido el lazo entre México y estos icónicos artistas. Artistas de la talla de Lana del Rey y Taylor Swift han llenado el recinto recientemente, y se espera que, en su regreso, McCartney genere una respuesta similar a la vista en el pasado. El impulso original para su creación y su continua relevancia demuestran la importancia del Foro Sol en la escena musical internacional.