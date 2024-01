Emma Coronel recuerda en Instagram su historia con “El Chapo” al ritmo de “Mujer Enamorada” de El Komander

(Fotoarte: Infobae México)

Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, continúa activa en su cuenta de Instagram y esta vez la exreina de belleza compartió una storie que ha dado mucho en qué pensar.

Y es que entrada la madrugada del martes, Coronel Aispuro compartió un video a través de su usuario @emmacoronel9oficial, en donde por un par de segundos se le ve sonriente y con su cabello rubio suelto mientras disfruta de la canción “Mujer Enamorada”, interpretada por El Komander.

“Mujer Enamorada”, lanzada en el 2021, es interpretada por Alfredo Ríos, mejor conocido por su nombre artístico bajo El Komander, un cantante mexicano quien se ha destacado en el género de música regional mexicana, específicamente en los narcocorridos.

Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, levantó polémica con un nuevo video compartido en sus redes sociales. (IG/@emmaoronel9oficial)

En su momento, se pensó que compositor originario de Culiacán, Sinaloa, se había olvidado un poco de los narcocorridos con el lanzamiento de este tema romántico, sin embargo, bastó conocer la letra para saber que esto no era así.

¿Habla de Emma Coronel?

La canción “Mujer Enamorada” interpretada por El Komander destaca la lealtad y la fortaleza de una mujer sinaloense, que en el contexto de la canción es descrita como la compañera de un hombre poderoso y respetado, al cual permanece fiel y leal a pesar de los retos y obstáculos, como la aprehensión y extradición de su esposo.

Aunque la letra no menciona explícitamente a Emma Coronel y a Joaquín “El Chapo” Guzmán, la historia descrita en la canción suscita paralelismos con la situación real de Coronel, y su relación con el exllíder del Cártel de Sinaloa.

Emma Coronel al centro y a los costados la modelo que aparece en el video de "Mujer Enamorada".

Pues además de que la letra incluye una descripción física del personaje muy similar a los rasgos de la sinaloense, a Coronel se le conocía por su lealtad con “El Chapo”, sobre todo en el llamado “juicio del siglo”.

La canción hace alusión a una mujer que, a pesar de la captura y extradición de su esposo, un “poderoso mexicano”, recibe propuestas para traicionar o abandonar su lealtad, pero ella se mantiene firme y no cede, lo cual puede interpretarse como un reflejo del compromiso mostrado por Coronel a lo largo de las tribulaciones legales de Guzmán.

Además de los paralelismos en la letra, en el video musical también aparece una modelo cuyas características físicas recuerdan a Emma Coronel. Incluso en los comentarios hay usuarios que respaldan la teoría de que esta canción fue dedicada para la madre de las mellizas del capo mexicano.

Es importante señalar que la correlación entre la canción y personas reales no debe interpretarse como una afirmación factual, sino como un posible hilo narrativo que los oyentes pueden percibir al escuchar la pista.

Los artistas y compositores a menudo se inspiran en eventos de la vida real para sus creaciones musicales, las cuales pueden ser tanto descripciones directas como interpretaciones artísticas que dejan lugar a la especulación y diferentes interpretaciones por parte de los oyentes.

Letra de “Enamorada” de El Komander

“No sé si ustedes sepan, pero

La lealtad de una mujer enamorada

No existe dinero pa’ poder comprarla

No hay dinero, no hay brillantes, no hay diamantes

Que la honestidad pudieran quebrantarle

Labios rojos, pelo negro y grandes ojos

Una reina pa’ cumplirle sus antojos

Una verdadera reina sinaloense

De un solo hombre, de un gran jefe poderoso

Aprehendieron a su esposo, extraditaron

Un gran jefe, poderoso mexicano

Le llovieron las propuestas pa’ enredarse

Pero no existió ninguna pa’ doblarse

Una dama de oro blanco

Una mujer, no pedazos

Una dama de oro blanco

Es la señora de un capo

Y arriba Culiacán, Sinaloa, compa

Que también las mujeres pueden, viejo

¡Ua, ua, ajajaja!

La lealtad de una mujer se ve en sus ojos

Su dignidad vale mucho más que el oro

No hay razones, no hay brillantes, no hay diamantes

Que la honestidad pudieran quebrantarle

Labios rojos, pelo negro y grandes ojos

Una reina pa’ cumplirle sus antojos

Una verdadera reina sinaloense

De un solo hombre, de un gran jefe poderoso

Aprehendieron a su esposo, extraditaron

Un gran jefe, poderoso mexicano

Le llovieron las propuestas pa enredarse

Pero no existió ninguna pa’ doblarse

Una dama de oro blanco

Una mujer, no pedazos

Una dama de oro blanco

Es la señora de un capo”.