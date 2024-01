Pee Wee da la cara tras ser arrestado por conducir ebrio: “Me siento mal”

El cantante de 35 años estuvo arrestado en el condado de Hidalgo, Texas (Foto: Texas Department)

Irvin Salinas Martínez, conocido artísticamente como Pee Wee, ya fue liberado tras al rededor de 14 horas de arresto por conducir en estado de ebriedad. El incidente ocurrió el pasado fin de semana en el condado de Hidalgo, Texas, Estados Unidos, cuando el intérprete salía de una reunión familiar.

Su mánager, José Rincón, confirmó que el cantante ya regresó a su hogar la noche del domingo tras el arresto sucedido la tarde del sábado.

Rincón detalló que el equipo legal del antiguo integrante de Kumbia Kings y Kumbia All Starz, actuó rápidamente para resolver su situación. La defensa del artista argumentó su buena conducta y ausencia de antecedentes penales ante las autoridades.

Además, se mencionó que era la primera vez que Pee Wee enfrentaba una infracción de tránsito y no se opuso a su detención.

Pee Wee deberá salió en libertad durante la noche de este domingo 21 de enero (Foto: Texas Department)

Como resultado, el juez encargado de su caso le concedió un PR Bond, lo que le permitió ser liberado sin pagar una multa; por lo que el cantante de Mi dulce niña se comprometió a presentarse ante un juez dentro de 30 días para continuar con su caso.

Previo a su arresto, el cantante de 35 años fue visto cantando en una fiesta, según grabaciones compartidas en TikTok.

Sin embargo, se carece de evidencia grabada que corrobore las afirmaciones de que el cantante manejaba a exceso de velocidad, como lo afirmó la influencer Chamonic en su cuenta de Instagram.

El ex Kumbia Kings consideró no haber estado ebrio al momento de su detención (Foto: Instagram/@peeweemusic)

La versión de Pee Wee tras conducir en presunto estado de ebriedad

Ahora, el cantante que forma parte del 2000s Pop Tour reapareció en el canal de YouTube de Ana María Alvarado y Carlo Uriel para dar más detalles de su detención y posterior liberación.

“Estuve en una reunión familiar con unos primos, se llegó la madrugada y decidí manejar hacia casa, me pararon y el oficial decidió detenerme porque sentía que había tomado algunas cervezas”, comentó en videollamada.

“Me detuvieron, estuve como de 12 a 14 horas en la cárcel. Tomo total y absoluta responsabilidad de mi responsabilidad, es algo que honestamente sí me siento mal, nunca me había pasado algo así, es la primera vez que me arrestan. De los errores se aprenden”, añadió el intérprete de Sabes a chocolate.

El cantante estuvo bajo arresto por conducir en estado de ebriedad Crédito: YouTube@Carlo Uriel

Asimismo, Pee Wee compartió cómo fue el proceso de su detención.

“Te detiene el policía, es un proceso, tienes que darle tu licencia, checa si has tenido algún tipo de situación similar, te hacen un examen y después el policía tiene el poder de decidir que no vas a manejar y decir que estás bajo arresto, te llevan en el vehículo de policía a la cárcel”.

Por ahora, el cantante deberá cumplir con la condición de presentarse ante las autoridades dentro de un mes.

“El juez me dio la oportunidad de lo que se llama un PR Bond (Personal Recognizance Bond), cuando nunca has cometido un delito, cuando nunca has caído en la cárcel, cuando nunca te han arrestado, el juez te da un PR Bond, que te da la posibilidad y el poder de tú firmar por tu misma cuenta, que te hace responsable por presentarse ante la corte en 30 días”.

El cantante considera lo ocurrido como una lección de vida (Foto: Instagram/@peeweemusic)

Además, Pee Wee compartió que no consideró necesario en su casa requerir los servicios de un taxi de aplicación.

“Sí (lo pensé), pero honestamente, y lo he hecho, en Año nuevo que estaba super cansado decidí tomarme un Uber hacia casa, en esta ocasión yo sentí que estaba bien y sobre todo que estaba muy cerca de mi casa”.

Para el también actor de la telenovela Camaleones, la experiencia le deja un aprendizaje.

“No importa qué tan lejos estés, lo más importante que podamos sacar de esto es que cuando tomes siquiera dos o una, es importante tomar un Uber porque nunca sabes qué pueda pasar”.