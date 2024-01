¿A dónde se va Azucena Uresti tras su salida de Milenio? Éste es el siguiente proyecto de la periodista

Azucena Uresti denunció que recibió amenazas por parte del CJNG foto: Captura de X

La periodista Azucena Uresti anunció su salida de Milenio Televisión el pasado viernes 19 de enero luego de 20 años, dijo, de crecimiento profesional, aunque también aceptó haber vivido junto a su equipo “desafíos, retos, presiones”.

Las palabras que usó durante su despedida, “momentos de definiciones” y la alusión a “circunstancias actuales” dejaron la puerta abierta a suspicacias sobre el verdadero motivo de su salida.

La oleada de cuestionamientos en torno a las palabras que Azucena Uresti usó en su despedida, así como las constantes menciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y las respuestas de este a la constante crítica de la periodista fueron acallados por un comunicado en el que se aseguró que la periodista tenía motivos ligados a su trabajo para abandonar Milenio.

No obstante, la empresa aclaró - aunque sin mencionar a su competidora Radio Fórmula - que el motivo por el que el programa de las 22:00 horas cambiaría de titular era porque la periodista “comunicó que en los próximos días asumirá la conducción de un programa matutino en el cuadrante radiofónico”.

El presidente López Obrador rechazó los señalamientos de censura y aseguró que se garantiza la libertad para los trabajadores de los medios. Crédito: Cuartoscuro/Instagram: Azucena Uresti

Este comunicado llegó hasta el 20 de enero. Entonces se se supo que Azucena Uresti encabezará un programa radiofónico en Radio Fórmula, algo que Infobae México pudo confirmar por una fuente que reveló también que la periodista tendría un espacio matutino de tiempo completo en Radio Fórmula, con un programa que competirá con Ciro Gómez Leyva.

Sin embargo, las suspicacias continuaron y el columnista Héctor de Mauleón aseguró en su texto de este lunes en El Universal que la gota que derramó el vaso y que fue determinante en el caso, fue la crítica que la periodista lanzó en contra del presidente López Obrador el 8 de enero.

Y es que si bien la Azucena Uresti fue reiterativa en los señalamientos contra el mandatario federal en materia de justicia e impunidad, principalmente, ella cuestionó que el presidente ni siquiera conoce su nombre, pero se empeña en mencionarla, esto luego de que la llamó “Urióstegui” en su mañanera del mismo lunes 8.

La periodista anunció el fin de su programa televisivo 'Azucena a las 10' Crédito: Facebook Azucena Uresti

“El presidente se empeña en hacer como que no conoce mi nombre (...) a mi no me asusta que el presidente me nombre en sus mañaneras porque yo, si me equivoco, sí puedo aceptarlo; no como sucede en Palacio Nacional”, dijo la periodista, quien también tachó al mandatario federal de ser misógino, agresor de mujeres periodistas.

Héctor de Mauleón aseguró que después de que el programa Azucena a las 10 de aquel 8 de enero terminó, en punto de las 21:45 horas, el teléfono de la periodista sonó.

El columnista añadió que el equipo de Azucena Uresti, quien fue amenazada por el Cártel Jalisco Nueva Generación en 2021, fue ahora obligado de decidir si dejaba Radio Fórmula o ponía fin a su programa en Milenio.