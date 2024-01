Kenia Os estrenó “Bobo” y surgieron memes por su estilo Coquette

La joven cantante desató memes por el estreno de su canción "Bobo" Crédito: Cuartoscuro

Kenia Os, sin duda alguna ni nada que cuestionar al respecto, se convirtió en una de las cantantes e influencers más importantes de nuestro país al grado de que compitió por un Grammy Latino en la categoría Mejor Video Musical Versión Larga contra Camilo, una de las estrellas del género urbano a nivel mundial.

Gracias a esta proyección a nivel internacional fue que la cantautora de Por Dentro, comenzó a ganar una mayor relevancia dentro del público del pop y del género urbano, dos de las vertientes musicales a las que usualmente pertenece esta cantante de origen mexicano.

Como consecuencia, cada que Kenia Os anuncia una nueva canción, son cada vez más las personas que se emocionan y se suman al esfuerzo de convertir el nombre de la artista nacida en Mazatlán, en Sinaloa, en tendencias dentro de las redes sociales y para su nuevo sencillo lograron llevarla al primer lugar, al menos dentro de nuestro país, lo que no es poca cosa.

Uno de los aspectos del video es que forma parte del estilo "Coquette" Crédito: X: KeninisMx

Sin embargo, en el caso de su último sencillo que hizo en colaboración con el artista Álvaro Díaz, además de desatar emoción entre sus fans, también ocasionó que se hicieran memes para expresar el sentimiento al ver el video musical de la producción discográfica, pero también por la cinematografía del videoclip, que para muchos fue “puramente” basado en las nuevas tendencias de moda que se llama: estilo Coquette.

Uno de los sellos característicos de este tipo de vestimenta, basado en los colores rosas, es el moño en el cabello que, sin importar mucho el color, no debe faltar en los outfit que tengan como inspiración o pertenezcan a la corriente Coquette. Así es como surge el primer meme sobre Kenia Os.

Uno de los memes que surgió tras el estreno del sencillo de Kenia Os. (Captura: X)

Un video que se hizo viral en las últimas semanas fue de un señor que ante el riesgo de ser atacado por un cocodrilo mientras nada en lo que pareciera ser un río, decide mejor cargarlo y abrazarlo, lo que evita que el lagarto de gran tamaño no lo agreda; sin embargo, se debe agregar que se desconoce si es su animal de compañía o era salvaje, pero tras una editada le colocaron el moño coquette al hombre y lo compararon con Bobo de Kenia Os.

Todo, hasta los memes, fueron con temática Coquette. (Captura: X)

La emoción no podía faltar entre los fans quienes pidieron apoyo a todos los pertenecientes al grupo Keninis (nombre que adoptó el fandom de la cantante sinaloense) que comentaran algo al respecto del video para que pudieran llegar a un mayor número de personas que supieran de la existencia del nuevo lanzamiento de Kenia Os.

A muchos, el estilo Coquette del video, les causó ternura, por lo que los memes, más en el sentido de ir en apoyo a Kenia Os, fue completamente hacia el estilo Coquette que se muestra en el video.

Finalmente, y aunque no sean memes, comenzaron a circular unas imágenes de dos conejas con moños que hacían una clara alusión a Kenia Os y este fue el resultado:

De qué trata “Bobo” de Kenia Os

La letra oficial de Bobo ya fue compartida en diferentes plataformas, así como la canción y el material audiovisual ya está disponible en redes sociales de Kenia Os, pero de qué trata la canción.

De acuerdo con la letra está hablando de una persona que está esperando que la aquel o aquella que le gusta físicamente y con quien busca iniciar una relación amorosa, no “resuelve”, no la busca, escribe o no muestra un interés en ella, a diferencia de diferentes “pretendientes” que tiene, el problema es que a ella no le interesa.