Eduardo Verástegui rechazó invitación de Xóchitl Gálvez para sumarse a su proyecto

Eduardo Verástegui rechaza a Xóchitl Gálvez Foto: Facebook/Eduardo Verástegui

El pasado jueves 11 de enero trascendió a través de las redes sociales que la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruíz, se había mostrado a favor de sumar a su proyecto al actor, productor y ex cantante Eduardo Verástegui quien se sabe, también tiene intenciones de ocupar el Poder Ejecutivo y contender en las elecciones del 2 de junio.

La senadora con licencia y simpatizante del Partido Acción Nacional (PAN) mencionó que estaba dispuesta a sumar a todos los que estuvieran a favor de trabajar juntos, por lo que dejó abierta la invitación al ex integrante del grupo Kairo para ello; no obstante, 24 horas después hubo una respuesta formal.

“Diría, yo realmente creo que todos aquellos que piensen que el país no está caminando bien podríamos trabajar juntos”.

El actor y productor se sabe, necesitaba un millón de firmas para ser considerado por el Instituto Nacional Electoral (INE) como candidato a la presidencia; sin embargo, el ultraderechista denunció que la aplicación móvil del órgano electoral no funcionaba y esto le impidió poder avanzar, situación que la senadora con licencia aprovechó para invitarlo a sumar esfuerzos a su favor.

Xóchitl Gálvez lanzó la invitación al famoso el pasado jueves 11 de enero. (X/@XochitlGalvez)

Bajo esa tónica, el productor de Sonidos de Libertad publicó en redes sociales una serie de videos en contra de la aspirante a la presidencia a quien le recordó que se había mostrado a favor de legalizar las drogas, permitir el aborto, negarse a las terapias de conversión, matrimonio igualitario y muchas otras cosas más que el famoso conservador no acepta.

“En dos minutos subo la respuesta pero, para ir calentando, aquí les dejo un vídeo de la señora X”, escribió.

Con una serie de videos, el aspirante a la presidencia atacó a la precandidata de Fuerza y Corazón por México Crédito: X @EVerastegui

Con un documento, se niega a sumarse

Tras la difusión de los videos, Eduardo Verástegui publicó un comunicado de prensa en donde enlistó los motivos por los cuales rechazaba de manera tajante unirse a Fuerza y Corazón por México aunque Xóchitl Gálvez había dicho que las ideologías del famoso y del PAN eran similares; pese a ello, el también aspirante a la presidencia de la República explicó:

“Xóchitl, gracias por tu invitación. Lo haría con mucho gusto, si no hubiera tantas razones para no hacerlo. Aquí te van algunas”.

El documento de dos cuartillas enlista siete puntos que la precandidata defiende y a las que el famoso se opone por lo que insistió en que no hay motivos para sumar esfuerzos especialmente porque él todavía mantiene la intención de convertirse en el sucesor de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Con un comunicado, el famoso rechazó la invitación de la senadora con licencia a sumarse a Fuerza y Corazón por México Crédito: X @EVerastegui

“Hay gente decente contigo, que quiere un cambio. Pero no han entendido que hoy los ciudadanos que no vivimos del erario queremos algo distinto, queremos ideas nuevas y un cambio real. Cuando te escucho, lo que oigo es un discurso hecho para el relato, para sonar bien, pero ni eso, ni siquiera suena bien, siguen en lo mismo, siguen en las mismas promesas de siempre”, dicta la misiva.

Aunque a momento no ha habido una respuesta de parte de la precandidata de Fuerza y Corazón por México, Eduardo Verástegui no se conformó con la publicación del documento y, en un mensaje diferente remarcó que no se uniría ni a las fuerzas de Morena o de la alianza opositora.

Insistió además en atacar al INE Crédito: X @EVerastegui

“Ni con Morena ni con el Frente Amplio. ¿No se dan cuenta de que son lo mismo? ¡Despierten! ¡Muera el mal gobierno! ¡Que viva México!”, remató.

Tras rechazar sumarse a la alianza conformada por los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), el famoso insistió replicando la campaña donde se ha pedido escribir su nombre en el recuadro en blanco de la boleta electoral pese a haber tenido problemas con la aplicación del INE.