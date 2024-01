Paul Stanley asegura que su papá Paco Stanley estuvo presente en su boda con Joely Bernat

Paul Stanley se casó en la recta final de 2023 con Joely Bernat (Foto: Instagram)

En la recta final de 2023, Paul Stanley y Joely Bernat celebraron su matrimonio por lo civil en privado. El conocido presentador de televisión y su pareja se casaron en el marco de las fiestas decembrinas en una íntima ceremonia celebrada presuntamente en Canadá, únicamente en presencia de familiares cercanos.

Ambos conforman ahora una pareja legalmente casada luego de ocho años como novios, y compartieron la noticia poco después, específicamente al salir de las instalaciones de Televisa, compañía donde Paul Stanley participa en el programa Hoy.

En detalles revelados a la prensa, el presentador y la animadora expresaron su alegría y sorpresa por el anhelado enlace, dado que se comprometieron en 2022 en la ciudad francesa de París.

Paul Stanley comentó a los reporteros, “Estábamos muy contentos, todavía no lo creemos. Ya teníamos rato planeándolo, entonces engañamos a nuestras familias para que fuera una sorpresa”.

El conductor se casó por lo civil con Joely Bernat Crédito: Instagram @ paulstanley

La puertorriqueña, por su parte, refirió que fue una ceremonia “pequeña, pero perfecta para nosotros, en mi época favorita, la Navidad”. Destaca que la mamá de Bernat, quien reside en Nueva York, estuvo presente para ayudar a su hija a vestirse para la ocasión, aprovechando su experiencia como peluquera y cosmetóloga.

“Mi mamá me ayudó a arreglarme porque es peluquera y cosmetóloga”, comentó la mujer de 35 años.

No obstante, a pesar de tener numerosos amigos famosos, la pareja optó por no invitar a celebridades al evento. Stanley dijo entre risas, “Los amigos me llamaron porque no los invité, pero falta la boda por mi iglesia, lo que pasa es que me choca organizar eventos”.

El actor de Mi querida herencia también admitió que le daba “flojera” todo lo relacionado con organizar su propia boda, sin embargo al final valió la pena, pues Joely lució “muy hermosa” en aquel día tan especial.

Paul Stanley no invitó a su boda a ninguno de sus famosos amigos (Fotos: Instagram/@galileamontijo/@programahoy)

“Desde la mañana estaba viendo la organización y dije ‘¿en qué pedo me metí?’, pero bueno, ya estábamos ahí y gracias a Dios salió muy chido...se veía muy guapa, muy elegante, muy hermosa”, compartió.

Al ser consultados sobre el régimen matrimonial bajo el cual se casaron, los recién casados indicaron que optaron por bienes separados, aunque Paul recalcó, “Pero de todas formas yo voy a estar con ella”, y Joely Bernat enfatizó que ambos son “dos seres independientes y nada debe cambiar en nuestra relación”.

Asimismo, Paul Stanley compartió también que uno de los momentos más emotivos en la ceremonia fue cuando su madre le comentó que su difunto padre, Paco Stanley, se hubiera sentido muy orgulloso de él. “Me dijo que mi papá se hubiera sentido muy orgulloso de mí, eso me movió”.

La pareja prefirió la intimidad familiar, pero una boda religiosa con muchos invitados también está en sus planes (Crédito: Instagram: joelybernat)

En un video disponible en el canal de YouTube de la reportera Berenice Ortiz, se puede ver cómo la periodista le cuestiona si no sintió “nostalgia” ante la ausencia de su papá, quien murió en 1999 en un mediático atentado.

“Claro, desde luego, y ahí estuvo”, dijo Stanley. “Sí estuvo presente”, agregó Joely. “Yo tengo algo que me regalaron de mi jefe y le dieron a ella un ramo significativo porque es boda civil y a mí me dieron una florecita (que se pone en la solapa). Y le puse ahí la florecita”, compartió el conductor de Hoy, quien por ahora no tiene planes de una luna de miel. “Ensayamos en Canadá”, expresó.