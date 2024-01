Matías Novoa habló del supuesto embarazo de Michelle Renaud a semanas de su boda

Matía Novoa habló sobre los rumores de embarazado de Michelle Renaud a un mes de su boda (Instagram/@michellerenaud)

A un mes de que Michelle Renaud y Matías Novoa se casaron en una ceremonia íntima, los rumores de que ella estaría embarazada se han reforzado por las fotografías que han compartido en sus redes sociales, por ello el actor reveló si verdaderamente esperan a su primer hijo juntos.

Las especulaciones de que la protagonista de La Herencia estaría esperando un bebé surgieron cuando confirmó que se había comprometido con el chileno y fue a una tienda de vestidos a probarse el que se pondría para su boda.

En aquellas imágenes parecía que en la parte de su vientre se abultaba su ropa. Aunado a esto, en sus fotografías que comparte en Instagram no permite que se vea más allá de su cintura.

En varios videos usuarios señalaron que el vientre de Michelle se veía abultado, algo inusual en ella (TikTok/ @hashtag_music4u)

La teoría del embarazo se hizo más fuerte cuando salieron las primeras fotos de la boda, donde además de que a ella nuevamente se le vería un baby bump, en las imágenes oficiales se tapó en todo tiempo el vientre.

No obstante, en entrevista con Televisa Espectáculos, Matías Novoa le dio fin a los rumores ya que negó que Michelle esté embarazada.

Según compartió el actor, ambos están disfrutando de sus hijos como familia, pues saben que pudo haber sido un cambio fuerte para ellos el ahora vivir bajo el mismo techo, a esto no le quieren sumar un nuevo integrante, por ello, no están buscando tener otro hijo.

La pareja ha intentado no hacer comentarios sobre el supuesto embarazo, sólo ocasionalmente lo mencionan (Instagram/@michellerenaud)

“Estamos disfrutando a nuestros dos pequeños (...) Estamos disfrutando primero de nuestros niños, que crezcan, y cuando el universo quiera, cuando nos pongamos de acuerdo, que venga el siguiente”

Matías y Michelle al inicio de su noviazgo compartieron que desde que se hicieron pareja dejaron claro que se querían casar y querían formar una familia, los dos estaban interesados en tener más hijos.

El hecho de casarse sólo habría sido un paso en su relación para formalizar sus planes ya que llevan meses viviendo juntos y, además, planeando cuándo sería el momento ideal para que ella se embarace.

La pareja se comprometió tras un año y medio de noviazgo (Instagram/@michellerenaud)

A pesar de que el día de su boda ella también desmintió estar esperando un hijo, mencionó que por un tiempo se alejará de los medios porque quiere dedicarse por completo a su familia. Esto quiere decir que no aceptará papeles en telenovelas, lo que también dio de qué hablar.

Según Renaud, su prioridad es que los niños se adapten a su nueva familia y por esto se quedará con ellos en casa. También mencionó que el único nuevo integrante que tendrán será un gatito y, después, ya buscarán agrandar la familia.

La pareja comenzó su romance a mediados de 2022, en medio de rumores ya que se decía que Michelle aún salía con Danilo Carrera, su exnovio y con quien terminó porque él no quería ser padre aún.

Michelle terminó su romance con Danilo debido a que él no quería formar una pareja en ese momento, mientras que ella sí (Instagram/@michellerenaud)

La histrionisa y Matías se conocieron mientras protagonizaban La Herencia; no pasó mucho tiempo para que formalizaran su relación. A los pocos meses de que dieron a conocer su noviazgo, revelaron que ya vivían juntos.

Pese a que los dos ya había hecho evidentes sus deseos de casarse, no revelaron su compromiso hasta días antes de la boda. La ceremonia fue privada, entre familiares y algunos compañeros de trabajo.

Según compartieron en entrevista con Caras, su intención era únicamente hacer aún más formal su relación y, por eso, no quisieron hacer un festejo demasiado extravagante, sólo invitaron a sus seres queridos y algunos medios de comunicación, pero no hablar del tema antes para no acaparar miradas.