Michelle Renaud y Matías Novoa se casaron: así fue el momento en que se dieron el "sí"

Michelle Renaud y Matías Novoa se casaron en una ceremonia íntima (Instagram/@michellerenaud)

La tarde de este 9 de diciembre Michelle Renaud y Matías Novoa confirmaron que se casaron en una ceremonia a la que invitaron a algunos de sus seres queridos más cercanos. La pareja mantuvo en secrecía este momento para que fuera lo más íntima posible.

La revista Caras fue la que dio a conocer que los actores se casaron sin contarle a casi nadie y organizaron este evento en unos pocos días, antes ya habían planeado unir sus vidas en el altar, pero decidieron aplazarla un poco ya que querían sumar a algunos familiares más a este importante momento.

Según explicó la pareja, ambos tenían en mente desde un inicio que se querían casar y fue por ello que no quisieron perder más tiempo y actuaron.

La pareja se dio el sí en una ceremonia íntima. Crédito: Instagram @matia_symichelle

En cuanto se dieron cuenta de que tenían unos días sin compromisos laborales, comenzaron a invitar a sus familiares, todos les confirmaron que podían ir al enlace matrimonial, por tanto hicieron una reunión pequeña, entre personas muy cercanas y sin llamar la atención de los medios.

Michelle confesó que en realidad sólo se trataba de hacer algo simbólico, pues desde hace un año ya conviven como familia. El motivo por el que quisieron hacer esta ceremonia fue para celebrar sus amor con sus seres queridos.

Michelle Renaud se alejará de la televisión tras casarse

La protagonista de La Herencia compartió que por ahora no participará en proyectos ya que quiere dedicarse a construir un hogar con el chileno. Michelle no dio detalles de cuándo podría regresar a la televisión, sólo dijo que para Matías no habrá cambios en sus compromisos laborales.

Michelle desde que era novia de Danilo Carrera dijo que quería tener otro hijo, pero el actor no quería (Instagram/@michellerenaud)

Según la histrionisa, el motivo por el que quiere quedarse en casa es para que los hijos de los dos se acostumbren a esta nueva dinámica, pues cabe recordar que ambos son niños y les podría costar trabajo verse como una nueva familia.

Renaud no mencionó algo sobre los rumores que hay de que está embarazada, prefirió decir que sólo quieren tener un gatito y, después, posiblemente agranden la familia.

Matías Novia y Michelle Renaud: los rumores de un embarazo

La boda se llevó a cabo en medio de rumores de que ella está esperando su segundo hijo. Y es que en redes sociales han sido pocas las veces en que ha dejado ver su vientre, las ocasiones en que ha sucedido sus seguidores señalaron que se le ve abultado, algo inusual en ella.

La pareja aseguró que no habrá cambios en su relación, esto sólo fue una forma de celebrar con otros su amor (Instagram/@michellerenaud)

Inclusive la foto con la que anunciaron que ya se casaron fue cubriendo a la altura de la cadera con su ramo de flores.

“Bebé en camino”, “Si su cara se ve mas llenita o ya engordo o está embarazada”, “Sí se nota que está embarazada, qué bonito es lo que ella deseaba”, “Está embarazada you can see her tiny bump”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron en un video que compartió probándose vestidos de novia.

Tanto ella como Matías han preferido evadir las preguntas sobre un nuevo miembro de su familia, por lo que no han confirmado si son ciertos los rumores.

Michelle Renaud anunció con este video su compromiso con el actor Matías Novoa. Crédito: Instagram @michellerenaud

La pareja inició su romance a mediados de 2022, después de que ambos protagonizaron La Herencia. Desde que confirmaron su relación, los dos hablaron de querer formar una familia, tener hijos y casarse. No pasó mucho tiempo para que revelaran que ya vivían juntos y los hijos de ambos estaban conviviendo.

Fue hace sólo unos días que ella confirmó que estaban comprometidos y ya estaban preparando la boda, pero los seguidores de ella pensaron que sólo se trataba de publicidad.