Jorge Álvarez Máynez se registra como precandidato presidencial de MC: “Le vamos a ganar a la vieja política”

El 20 de enero se hará oficial la candidatura presidencial de Álvarez Máynez. Foto: Movimiento Ciudadano

Jorge Álvarez Máynez se registró este miércoles como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano luego de que ayer el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez, lo ‘destaparan’ y el emecista le cediera la estafeta para contender en las elecciones del próximo 2 de junio.

El coordinador de la bancada de MC en la Cámara de Diputados acudió en punto de las 12:00 horas a la sede de su partido en la colonia Nápoles de la Ciudad de México, y declaró que es un día muy importante en su vida. Agradeció a su familia y amigos pero sobre todo a figuras como Patricia Mercado y Amalia García, políticas que han tenido cargos destacados de la mano de su partido, “valoro enormemente el voto de confianza que tuve de ellos”, dijo tras su registro.

“Gracias a Dante Delgado, si alguien dimensiona lo que es la política, la vocación más noble, si alguien la enaltece, ese es Dante Delgado. Estos años de experiencia con él me han ayudado a afianzar mi vocación, valorarla, y agradecer todas las oportunidades”, dijo en agradecimiento al dirigente nacional de su partido, quien minutos antes enalteció sus virtudes y lo llamó “el futuro presidente de México” a partir del 2 de junio.

“¿A qué nos referimos cuando hablamos de ‘lo nuevo’? Lo nuevo es decirle a la gente que si les estamos ofreciendo un cambio, que México puede ser distinto y tener un mejor futuro, es porque actuamos con congruencia. Por eso es un honor ser candidato en MC, porque no tienes que estar en los pasillos de Palacio Nacional para arribar a cargos de responsabilidad. Aquí, como debería de ser en la política, se hace trabajo de base con simpatizantes y ciudadanos. Es la historia de vida la que nos coloca ahí. Sabemos que ‘las señoras de la vieja política’ que llevan 200 días de campaña y cómo va a ser la contienda, no somos ingenuos, y así les vamos a ganar”, dijo el precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano en un llamado al electorado para apostar por su proyecto y no por el del Frente o el de Morena.

El gobernador de Nuevo León acompañó a su 'compadre' a su registro como precandidato presidencial. Foto: Movimiento Ciudadano

Álvarez Máynez estuvo acompañado por destacados integrantes de Movimiento Ciudadano como Clemente Castañeda (coordinador de MC en el Senado), el precandidato en la Ciudad de México, Salomón Chertorivski; así como por su ‘compadre’, Samuel García, quien solicitó licencia para ausentarse de sus funciones como gobernador para viajar a la capital del país; en sus historias de Instagram, informó que pidió también que le descontaran el sueldo de este día para donarlo a Capullos y a otras organizaciones benéficas.

Durante una breve intervención, García Sepúlveda dijo que nadie mejor que Álvarez Máynez para tomar las riendas de la precandidatura que él dejó, pues forma parte de una generación de jóvenes que ya no se sienten representados por los de la ‘vieja política’: “Es el perfil que mejor representa a Movimiento Ciudadano, nuestro futuro presidente de la República. El PRIAN creyó que tumbando a Samuel se caía a todo, pero no sabían que acá tocas a uno y salimos muchos miles más, acá estamos en franco reflejo y representatividad de los jóvenes”.

Una vez que quedó oficializado su registro como precandidato, Álvarez Máynez tendrá menos de 10 días para hacer precampaña a la par de las otras virtuales candidatas, Xóchitl Gálvez Ruiz y Claudia Sheinbaum Pardo. Luego, su partido tendrá que registrar su candidatura el próximo 20 de enero, para poder empezar -ahora sí- la campaña el 1 de marzo y hasta el 29 de mayo, cuando inicie la veda electoral previa a la elección del domingo 2 de junio.

La cúpula emecista acompañó al diputado a su registro como precandidato presidencial. Foto: Movimiento Ciudadano

Así fue el destape de Álvarez Máynez

La tarde del martes, el mandatario y la precandidata a la alcaldía de Monterrey anunciaron que Álvarez Máynez será quien vaya por la Presidencia; afirmaron que el partido no estaba debilitado luego de que García Sepúlveda se bajara de la contienda: “La vieja política se metió con la generación equivocada (...) Tenemos precandidato, el más naranja y fosfo de todos”, dijo la pareja en un video.

Casi a la par, Movimiento Ciudadano confirmó el anunció, precisando en un breve comunicado que la propuesta del diputado federal Jorge Álvarez Máynez como precandidato presidencial en sustitución de Samuel García fue presentada ese mismo día en sesión conjunta de la Comisión Operativa Nacional y de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos del partido naranja.

Jorge Álvarez Máynez es un político de 38 años que ha tenido actividad en al menos cuatro partidos: inició su trayectoria en 2003 en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en 2009 brincó al Partido Nueva Alianza (Panal) y siendo diputado de Zacatecas se integró en 2010 al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y tres años después, llegó a Movimiento Ciudadano; sin embargo, pocos lo conocen pese a que coordinó la fugaz precampaña de Samuel García.

Lo destapó Samuel García Crédito: @samuel_garcias

Las reacciones a la postulación de Álvarez Máynez

La senadora por Nuevo León y exaspirante a la precandidatura de MC, Indira Kempis Martínez, acusó que la designación del emecista fue por dedazo, como lo hacía la ‘vieja política’ y advirtió en redes sociales que Álvarez Máynez tiene acusaciones en su partido y que éstas pronto podrían salir a la luz; a la par, republicó un mensaje de Martha Tagle, fundadora del partido naranja, acompañado por la leyenda “Ni un agresor en el poder”.

A su vez, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado en la conferencia matutina de este miércoles 10 de enero sobre la postulación del diputado; al respecto, el presidente dijo que ésta era legal y constitucional, ya que “tiene todo el derecho de participar, todos los mexicanos tenemos el derecho a votar y ser votado”, sentenció AMLO.

Por su parte, Alejandro ‘Alito’ Moreno, presidente nacional del PRI, celebró a su manera la postulación del emecista y con un “YA GANAMOS” dio a entender que la precandidata de su partido, del PAN y del PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, tiene amplias posibilidades de dar batalla a Claudia Sheinbaum, puntero en las encuestas. Quien también minimizó el destape de Álvarez Máynez fue su amigo y presidente del PAN, Marko Cortés, quien dijo en televisión que era ‘equis’ y un perfil que no resultaba atractivo ni novedoso, “contrario a lo que ellos dicen, perfiles nuevos, no, él viene del PRI”, dijo a Milenio.

Las molestias por la designación de Álvarez Máynez como precandidato presidencial también causó molestia al interior de su partido, pues el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, criticó la forma en que Samuel García destapó al emecista y lo tachó de imposición absurda. El mandatario jalisciense dijo que decisiones así destruyen el ideal de lo que era Movimiento Ciudadano y lamentó que el gobernador Nuevo León se asuma como líder del proyecto: “Si ese es el camino que la dirigencia nacional decide tomar, allá ellos”, sentenció en redes sociales.