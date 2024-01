Mario Hart afirma que Handa tiene potencial para alcanzar fama de Karol G: “Va a llegar lejos, te lo firmo”

Mario Hart afirma que Handa tiene potencial para alcanzar fama de Karol G. (Composición: Infobae)

Fuertes declaraciones. Mario Hart ha causado revuelo entre sus seguidores al prodigar halagos hacia la cantante Handa, con quien recientemente entabló amistad después de verse implicados ambos en una serie de disputas mediáticas con Leslie Shaw.

Como se recuerda, el exchico reality y la reguetonera se hicieron muy amigos e incluso grabaron el remix de “Tal para cual”, que estrenó recientemente el automovilista junto con el reggaetonero Kale y Jota Benz. A pesar de eso, durante una entrevista reciente, Hart mencionó que su colega musical tiene el potencial para alcanzar la fama de Karol G.

Durante su participación en el programa radial ‘Giani en Moda’, el intérprete de ‘Yo no fui’ destacó las aptitudes musicales de su colega en el reguetón y confirmó que, por esa razón, la eligió para regrabar el tema que originalmente interpretaba con su expareja.

“Yo siempre le he dicho a Handa que lo suyo es cuestión de tiempo, que tenga paciencia porque va a despegar. Va a llegar lejos”, sostuvo en un inicio el esposo de Korina Rivadeneira para el programa de radio local citada.

Además, el cantante hizo referencia a la trayectoria de Karol G, señalando el tiempo que le llevó consolidarse como una de las referentes más destacadas en el ámbito de la música urbana. Afirmó: “Si Karol G se demoró unos 10 o 15 años en despegar... Handa lleva dos o tres años en la industria musical”, acotó el exchico reality.

Mario Hart manifestó su certeza respecto al éxito inminente de la carrera de Handa, expresando sin vacilaciones que la cantante tiene el potencial para emular la figura de Karol G en Perú. “Te lo firmo, estoy seguro de eso”, enfatizó con confianza en respuesta a la consulta de la comunicadora.

Handa no duda en ser la próxima Karol G

Por su parte, la artista urbana conocida como “Handa” expresó su gratitud ante los comentarios de Mario Hart y mencionó también el soporte brindado por Kale, destacando el respaldo que ambos le han ofrecido desde el inicio de su trayectoria en el ámbito musical peruano.

“Muchas gracias, hermano. Los quiero mucho a Mario Hart y Kale porque me han apoyado mucho. Apostaron por mí desde que empecé mi carrera, sin tener muchos seguidores, sin nada. Cuando aún no me había pintado el cabello naranja”, dijo en un inicio.

Además, la reguetonera se expresó con optimismo respecto a su evolución en la industria musical de Perú y mostró confianza en su potencial para alcanzar el nivel de reconocimiento de la artista colombiana.

“Me apoyaron desde el día 1, creyeron en mi talento, en mi proyecto y que saben que he venido haciendo las cosas con mucha responsabilidad y proyección. Con fe con ser la próxima Karol G”, finalizó.

Magaly Medina se burla de Mario Hart al olvidar la letra de su canción

Hace poco, Magaly Medina no dudó en hablar del esperado relanzamiento de la carrera musical de Mario Hart. Todo esto, luego que el exchico reality afirmara que en las redes sociales habían armado campañas para que hiciera su regreso triunfal.

Sin embargo, lejos de ello, la conductora de ATV compartió imágenes de su presentación en una discoteca en el sur de la capital. En estas imágenes, señaló que el local estaba completamente lleno, pero la ‘urraca’ expresó dudas sobre si la gente había asistido por Mario Hart o por uno de los integrantes de ‘Hablando Huevadas’, quien también estaba de invitado, así como la ‘Pantera’ Zegarra.

“A propósito de Alejandra Baigorria, Mario Hart ha decidido, dice por qué se lo pidieron las en las redes, que las multitudes lo aclamaron, que él tenía que volver al reguetón, no será porque no tenía nada que hacer”, dijo en un inicio la conductora en medio de las risas en la reciente edición de su programa Magaly TV La Firme.