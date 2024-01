Qué decía el desplegado que ‘La Barbie’ le mandó a Calderón antes de ser presidente; quería que acabara con Los Zetas

'La Barbie' mandó un mensaje a Felipe Calderón (Infobae)

Édgar Valdez Villarreal, mejor conocido como ‘La Barbie’, mandó un mensaje al próximo presidente de México, a través de un desplegado en el que le solicitó que terminara con el Cártel de Los Zetas, al considerarlos como un cáncer para la sociedad.

Sin conocerse que iba a ser Felipe Calderón, quien ocupara la silla presidencial, ‘El Güero’ le escribió, debido a que la disputa continuaba con el Cártel del Golfo y Los Zetas, siendo estos últimos que comenzaban con sus actos de terrorismo para imponerse.

“En algún momento de la disputa por Nuevo Laredo, ‘La Barbie’ pagó la publicación de un desplegado en 2006, en el cual enviaba un mensaje al próximo presidente de república”, se lee en el libro ‘El Cártel de Sinaloa’, de Diego Enrique Osorno.

En el desplegado, Édgar acusa a los tamaulipecos de asesinar a mujeres y niños, además de cometer secuestros, acciones que no son permitidas por el Cártel de Sinaloa y sus entonces aliados, es por ello que no querían que crecieran en los alrededores.

'La Barbie' expuso a funcionarios de Felipe Calderón (Infobae)

“‘Convoco al nuevo sexenio que se aproxima y al hombre que se le deposite la confianza para encabezarlo por medio del sufragio, tenga el valor para hacer prevalecer el estado de derecho, mismo que debe ir de manera igualitaria, un sexenio que contenga acciones contundentes y firmes que tenga para acabar con ese gran cáncer de narcos secuestradores y asesinos de mujeres y niños’”, se lee en el desplegado compartido para Felipe Calderón.

Al final, expuso que no pretendía victimizarse, al aceptar que sus acciones no han sido buenas, pero decía alertar sobre la gran problemática que se aproximaba.

“Sobre sí mismo, el pistolero buscado por la DEA aclaraba, ‘no pretendo hacerme ver como una blanca paloma, ni tampoco limpiar mi imagen, pues estoy seguro de lo que he hecho y lo que soy responsable, no es la intención de limpiar mi imagen, ni tampoco pretendo excusarme de la responsabilidad que a mí me corresponde, solo estoy alertando del gran cáncer que representan Los Zetas, ya que cualquier territorio que pisan, lo convierten en una zona de muerte, siempre con el fin de que querer achacarme sus acciones”, fueron las palabras escritas por ‘La Barbie’ en un desplegado.

Detención de 'La Barbie' en 2010 (Infobae)

Detención de ‘La Barbie’

Cuatro años después de emitir ese mensaje, Valdez Villarreal fue detenido por las autoridades mexicanas en el Estado de México, lugares donde quería tomar el control tras la muerte de su exjefe Arturo Beltrán Leyva.

Fue a dos años de que culminara el Gobierno de Felipe Calderón, cuando las autoridades lo capturaron, terminando con su carrera delictiva.

En 2015, el capo de origen estadounidense fue extraditado a Estados Unidos y hasta la fecha permanece tras las rejas, con posibilidades de salir hasta 2056, tras ser condenado a 49 años.