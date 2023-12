¿Podré votar en 2024 si mi credencial de elector tiene vigencia hasta el 31 de diciembre?

Credencial de elector INE (Cuartoscuro)

En 2024 estarán en disputa cientos de cargos de elección popular, desde la renovación de presidencias municipales, el Congreso de la Unión, ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la Presidencia de la República; sin embargo, para poder participar en estas elecciones es imprescindible que la credencial de elector esté vigente.

La credencial de elector tiene una vigencia de 10 años, y para poder tramitarla únicamente es necesario tener la mayoría de edad y contar con requisitos como el acta de nacimiento, un documento que acredite la identidad con fotografía y un comprobante de domicilio.

Aunque aún es posible realizar la renovación de este documento este año, las citas que ofrece el Instituto Nacional Electoral (INE) a través de sus módulos se están agotando, con lo que es posible que no todas las personas logren tramitar su credencial.

Si tu credencial de elector vence el 31 de diciembre y hasta ahora no has realizado una cita para su renovación, esto sería motivo suficiente para que no participes en las elecciones del próximo año.

(INE)

No obstante, el Consejo General del INE tomó medidas con las que amplió la vigencia de la credencial de elector, de tal forma que si tu documento vence este año, aún podrás hacer uso de él el próximo año.

El Consejo General del INE aprobó en noviembre pasado un acuerdo con el cual determina que aquellas credenciales para votar cuyo último día de vigencia sea el 31 de diciembre de 2023 continúen vigentes hasta el día de las elecciones de 2024, esto es, hasta el 2 de junio de 2024.

Si vigencia únicamente podrán extenderse aún más en caso de que se abra un proceso electoral extraordinario a nivel local o federal.

Una mujer tiene el pulgar manchado de tinta después de emitir su voto durante las elecciones estatales locales en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México, el domingo 4 de junio de 2023. (Foto AP/Marco Ugarte)

Con ello, se beneficiará a 3 millones 861 mil 567 personas con credenciales para evitar que pierden su vigencia este 31 de diciembre. Es así que estas ciudadanas y ciudadanos podrán participar en estas elecciones, en las que se renovarán hasta 20 mil cargos en todo el país.

Consejeros del INE consideraron que al ampliar la vigencia de las credenciales para votar beneficia a los ciudadanos y ciudadanas, en cuanto al reconocimiento de sus derechos para participar a sus gobernantes el próximo 2 de junio.

Mientras tanto, el Consejo General del INE informó que se tiene hasta el próximo 22 de enero de 2024 para que las ciudadanas y ciudadanos renueven o actualicen sus credenciales de elector, con lo que la cifra de documentos que pierden vigencia podría reducirse.