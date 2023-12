¿Qué artistas de K-pop podrían dar conciertos en México en el 2024?

Uno de los artistas de K-pop que podría dar la sorpresa en el 2024 sería Stray Kids, aunque aún no hay nada anunciado. (JYP Entertainment)

La industria del K-Pop en México tuvo un exitoso 2023, marcado por una serie de conciertos y festivales que trajeron a grupos de renombre que lograron reunir a millones de fans de la música originaria de Corea del Sur, entre ellos destacó el espectacular show que ofreció BLACKPINK, pues pese a los altos costos de sus boletos lograron hacer sold out en sus dos presentaciones en el Foro Sol.

Entre otros de los artistas que engalanaron los escenarios se encontraban íconos como Super Junior, Jackson Wang, NCT 127, las dos veces que NCT Dream tocó tierras aztecas, así como ATEEZ o Aespa, que maravillaron al público mexicano con sus presentaciones.

Adicionalmente, México fue sede de eventos de K-Pop, tales como el Music Bank y el Kamp Fest, que si bien despertaron emociones encontradas por sus precios, carteles y sedes, lograron contar con la presencia de grupos emergentes y consolidados como NewJeans, ITZY, G-IDLE, BamBam, Baekhyun, NMIXX e iKON, por mencionar algunos, ampliando el espectro musical para los entusiastas del género y reafirmando la posición del país como un destino importante para el K-Pop en Latinoamérica.

BLACKPINK tuvo dos presentaciones exitosas en México en el 2023. (Captura de pantalla)

Artistas confirmados

La lista de artistas que visitaron México durante el último año es una muestra del crecimiento y la importancia del mercado latinoamericano para la música popular coreana.

Los conciertos y eventos fueron altamente anticipados y recibieron una respuesta entusiasta tanto de los fanáticos, quienes pese al “ataque” masivo de conciertos no dudaron en romper “el cochinito” y sacar todos los ahorros para poder obtener una entrada y ver sus artistas favoritos.

México demostró ser un mercado clave y un punto de encuentro para la diversificación cultural a través de la música, con espectáculos que reúnen a personas de diferentes edades y que reafirman la pasión de los seguidores y la viabilidad de este mercado para albergar eventos de gran magnitud.

Por eso no es sorpresa que con el 2024 a la vuelta de la esquina ya se tengan agendados los primeros conciertos de K-pop en México con artistas que regresan al país o que lo pisarán por primera vez.

Uno de los eventos que ha emocionado a muchos y que promete ser de los estelares el próximo año es Twice, quien anteriormente ya estuvo en México. El girl group se presentará en el Foro Sol con dos fechas agotadas el 2 y 3 de febrero para traer lo mejor de su quinta gira mundial titulada Ready to Be.

La popular agrupación femenina de JYP Entertainment, TWICE, se prepara para volver a México con su gira "Ready To Be" (Twice)

ODD EYE CIRCLE, la subunidad de Loona conformada por Lip, JinSoul y Choerry, llegan al país con su gira Volume Up el 1 de febrero en el Auditorio BB de la Ciudad de México y de ahí parten a Monterrey, en donde se presentarán el 3 de febrero en el Showcenter Complex.

En la lista, recién salido del horno el anuncio, está BamBam, integrante del grupo GOT7, quien regresará al país tras haberse presentado de forma exitosa en el KampFest, ahora para brindar un concierto en solitario en el Pepsi Center el 8 de marzo con su THE 1ST WORLD TOUR [AREA 52].

El cantante vendrá a México con su proyecto solista. (@BamBam1A)

Por otro lado, quienes se presentarán por primera vez y sentirán el calor de los mexicanos es IVE, la agrupación de chicas debutada en 2021 que estará teniendo su primer world tour. Con la gira Show What i Have el sexteto busca consentir a sus fans con éxitos como Love Dive, After Like y I AM en el Palacio de los Deportes el próximo 23 de junio, un show para el que aún hay muchas entradas disponibles.

Ocesa.

Sólo rumores

Las sorpresas no acabarían ahí, pues en los últimos meses se han estado mencionando algunas agrupaciones que podrían visitar México y que, según páginas de redes sociales cercanas a las promotoras, estarían a nada de concretar fecha y lugar, aunque es cierto que no hay certeza de ello.

Entre los más esperados estaría la primera visita de Stray Kids, un show que seguramente será de los más pelados entre las fans y en el que probablemente habría más de una fecha.

También se habla de una posible realización del festival K-CON México, que ya visitó con anterioridad el país en el 2017 trayendo a nada más y nada menos que BTS, aunque esta vez podría contar con Enhypen, Le Sserafim, WayV, entre otros en su alienación, aunque también puede que se presenten en concierto de forma individual.

Con actuaciones que refuerzan su alcance internacional, SEVENTEEN podría llegar a México en el 2024. (SEVENTEEN)

Otro festival que amenaza con regresar es el KAMP Fest, que si bien a muchos no les gustó la organización que tuvo y el lineup, quizá pudiera dar alguna sorpresa interesante.

Otros de los rumores fuertes es la presencia de Seventeen, SHINee (o alguno de sus integrantes en solitario, como Taemin), Red Velvet, Dreamcatcher y la realización de un NCT Nation (que traería a NCT 127 y NCT Dream de vuelta, así como a la subunidad china de WayV y su reciente unidad japonesa NCT New Team) o TXT.

De igual forma, otros que ya han anunciado nuevas giras mundiales son ATEEZ y ONEUS, quienes ya estuvieron en México en el 2023 y podrían regresar.