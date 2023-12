“Actualízate Roberto, no vivas en el pasado”: Tatiana Clouthier protagonizó pelea en X con Madrazo

El expresidente del PRI recordó a Manuel Clouthier, excandidato a la presidencia del PAN (Cuartoscuro)

La vocera de la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo, Tatiana Clouthier, se vio envuelta en una discusión por internet con el excandidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo, luego de que el tricolor hiciera comentarios negativos por su desempeño como titular de la Secretaría de Economía.

La morenista no dejó pasar la oportunidad para replicar al ex funcionario, quien había expuesto una portada del medio Proceso en donde se describe el bajo crecimiento de México con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Ante esto, Clouthier aclaró con una serie de puntos “lo desactualizado” que estaba Madrazo y que lejos del titular compartido, la economía del país se posiciona entre las mejores.

“Esta es la nota más leída del 2023: Cuando Tatiana Clouthier estuvo al frente de la Secretaría de Economía, México tuvo el menor crecimiento económico en TODA América Latina. ¿Que tendrá que decir Tatiana Clouthier que tanto le gusta opinar?”, señaló en su cuenta oficial Roberto Madrazo.

Roberto Madrazo (X)

Con tono de ironía, la vocera de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México destacó que los datos que reprochaba el priista son de casi un año y que, además, estos eran más una predicción que

algo sólidos. La morenista continuó “actualizando” los descrito, indicando que en octubre de este 2023, el Banco Mundial “elevó su previsión de crecimiento para México a 3.2%”.

“Ay, Roberto Madrazo, no te había respondido porque la verdad no te traigo en el radar, pero alguien me dijo que me habías arrobado y bueno, ahí te va… Te vales de una nota de hace un año (25 de enero 2023) para criticar. Y no sobre un hecho concreto, sino una predicción”, resaltó en su cuenta de X, antes Twitter.

Clouthier presumió que el Fondo Monetario Internacional (FMI) reveló que México avanzó 4 lugares por lo que se colocó como el país número 12 entre las mejores economías del mundo, pasando incluso a países como Corea del Sur, Australia y España y siendo la segunda mejor posicionada en América Latina.

La vocera de la precandidata Claudia Sheinbaum respondió a un mensaje de Roberto Madrazo (Cuartoscuro)

La ex secretaria de Economía destacó además que, durante la pandemia que trajo el Covid 19, todos los países enfrentaron problemas en el crecimiento y, a pesar de ello, México “salió adelante”.

“Cabe mencionar que, como integrante de una economía global, México atravesó tiempos complicados durante y después de la pandemia de Covid-19, pero trabajando en equipo y bajo la visión del presidente AMLO, salimos adelante con una impecable disciplina fiscal....”, sostuvo en sus publicaciones.

La ex funcionaria aplaudió que, de igual manera, los programas sociales que se le atribuyen a la administración del Movimiento de la Cuarta Transformación, entre otras iniciativas, han “salido adelante” sin corrupción por lo que han “estimulado el consumo interno y siendo un atractivo sin precedentes para la IED”

el excandidato presidencial Roberto Madrazo. (Cuartoscuro)

La morenista no dejó pasar la oportunidad de resaltar la megaobras del presidente AMLO, las cuales han sido un tema de conversación ante sus recientes inauguraciones. Clouthier finalizó su respuesta con una recomendación irónica al priista.

“Además de los proyectos prioritarios, como El Tren Maya, El Tren Interoceánico, la refinería Dos Bocas, el AIFA, el aeropuerto de Tulum, de los que aún no vemos su potencial. Actualízate Roberto, no vivas en el pasado. O bueno síguele, ahí estás bien”, destacó.