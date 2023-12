Lady Gaga en México: qué se sabe de los supuestos conciertos en 2024

Nuevamente surgieron rumores del regreso de Lady Gaga a México, pero ahora con fechas de conciertos y venta de boletos (Reuters)

A lo largo de este año surgieron rumores de que Lady Gaga podría regresar a México, pero sólo surgieron suposiciones de los meses en que podría tocar tierra azteca. No obstante, a unos días de que termine el 2023, se avivó el rumor ya que supuestamente habría fechas confirmadas.

En los últimos días en redes sociales, cuentas que se especializan en filtrar información sobre futuros conciertos en el país, informaron que las pláticas para traer de vuelta a México a la intérprete de Bad Romance finalizaron y, por tanto, en las próximas semanas se hará el anunció oficial de los conciertos que tendría en 2024.

Para iniciar el año con los anuncios más esperados, la empresa encargada de organizar la visita de Mother Monster dará a conocer toda la información a partir de la segunda mitad de enero.

Hasta el momento se desconoce si verdaderamente Lady Gaga visitará el país tras más de 10 años (Reuters)

Supuestamente, los shows que tendría Lady Gaga en México se anunciarán el 15 de enero. Después, la venta de boletos iniciaría el 1 y 2 de febrero, sería preventa para tarjetahabientes de HSBC.

Los conciertos serían hasta finales de 2024, el primero en la Ciudad de México, el 9 de noviembre; el segundo sería el 13 de noviembre en Monterrey. Cabe recalcar que esta información difundida en redes sociales y ninguna empresa ha confirmado que Lady Gaga verdaderamente visitará el país.

Ya que esta información, publicada por la página de Facebook Conciertos con Tim se volvió viral, comenzó a divulgarse a través de otras redes sociales. Aunado a esto, el rumor se hizo más fuerte ya que a nivel mundial hay especulaciones de que Gaga volverá a los escenarios en 2024.

La cantante ha participado en algunos shows cantando, pero no ha lanzado nueva música desde hace un año (Reuters)

Cabe recordar que la última gira de la intérprete de Poker Face fue dentro de su gira Chromatica Ball en septiembre de 2022, a partir de ese momento se dedicó a otras actividades, principalmente de su carrera actoral.

La última vez que se presentó en México fue en su tour The Born This Way Ball, el cual fue en octubre de 2012. En aquella ocasión, su visita era tan esperada como ahora ya que el tour había iniciado meses atrás y contemplaba a tierras aztecas hasta el final de una de sus primeras etapas.

El concierto se realizó en el Foro Sol y hubo alrededor de 40 mil asistentes; todos los boletos se vendieron. Un año antes también visitó al país, tuvo otros dos conciertos en el Foro Sol con más de 50 mil personas en el público.

La próxima película de Lady Gaga será Joker: Folie a Deux, que se estrenará en 2024 Reuters)

En junio de este año el rumor fue igual de fuerte que ahora, pero en su momento no se sabían fechas concretas en las que podrían ser los conciertos. Las suposiciones iniciaron por una empresa que se dedica a ofrecer diferentes servicios a personas que acuden a conciertos y festivales, pues publicó una foto de Lady Gaga, afirmando que la neoyorquina estaría en México, pero no dio más información sobre esta supuesta visita.

Lady Gaga alejada de la música por su carrera como actriz

Pese a que Lady Gaga siempre ha mostrado ser una apasionada de la música, en los últimos años ha decidido enfocarse en su carrera como actriz. Se desconoce cuándo será que retome sus canciones, pero en varias entrevistas ella ha dejado claro que sigue trabajando activamente en nueva música, sólo que fuera del ojo público.

Cuando participó en el podcast The Awardist (2021), la cantante fue cuestionada sobre cuándo lanzaría un nuevo álbum, a lo que ella dijo preferir no responder por ahora ese tipo de preguntas.