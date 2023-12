“Quiero un México de clase media”, dice Xóchitl Gálvez mientras posa de nuevo en un inmueble en obras

La presidenciable posó delante de un hospital en obras Crédito X @XochitlGalvez / captura de pantalla

La tarde de este martes 26 de diciembre, la aspirante a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruíz, publicó un nuevo video en sus redes sociales en donde se pronunció por mejorar la salud pública, por lo cual arremetió de nueva cuenta contra el actual gobierno y hasta posó delante de un inmueble en obras como había hecho semanas atrás.

Te puede interesar: Tras dejar a Xóchitl Gálvez, Silvano Aureoles promete recuperar la fuerza del PRD

La senadora con licencia y simpatizante del Partido Acción Nacional (PAN) publicó un video de un minuto de duración donde subrayó que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se ha enfocado en prometer el segundo piso de la transformación; sin embargo, ella lo que garantizaba es que hubiera servicios de salud para todos, especialmente para la clase media.

“Yo deseo ayudarte a ti y a tu familia para que cuando alguien se enferme en casa, no tengan que pedir dinero prestado o vender lo poco que tienen”, enfatiza.

La precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México insiste en repetir la palabra deseo en cada frase que usa para arremeter en contra del actual Gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), haciendo referencia a que en unos días se terminará el 2023 y comenzará un nuevo año y por ello, ella se enfoca en que todos los mexicanos gocen de una mejor calidad de vida aunque internautas no lo tomaron a bien.

De nueva cuenta, la aspirante a la presidencia arremete contra el Gobierno de Morena México). EFE/Francisco Guasco

“Deseo que todas las personas tengan acceso oportuno a servicios de salud de alta calidad, que cuentes con todos los medicamentos, sobre todo en caso de enfermedades graves o crónicas como diabetes o hipertensión arterial”, dice.

Ya había posado delante de una construcción

La simpatizante del partido blanquiazul había subido hace unas semanas un video en donde de nueva cuenta arremete en contra de la construcción del segundo piso de la denominada Cuarta Transformación. En aquella ocasión, usó casas habitación en obra negra para presuntamente, comprometerse a ayudar a todos los mexicanos a construir un segundo piso en sus hogares y con ello, poder gozar de más espacio. Ahora, posó delante de un hospital en construcción por lo que aprovechó para abordar temas de salud para los ciudadanos que forman parte de la clase media.

Te puede interesar: Xóchitl Gálvez supera por 10 mdp el gasto de Claudia Sheinbaum tras un mes de precampañas

“Quiero un México donde estas vigas de acero se conviertan en un hospital que te brinde la atención que tú y tu familia se merecen. Yo quiero que en México el acceso a la salud sea un derecho, no un privilegio. Yo quiero un México de clase media donde nadie se quede en la pobreza por atender un problema médico”, insiste.

Con la difusión de un nuevo video, la aspirante a la presidencia arremetió de nueva cuenta contra el actual gobierno por lo que prometió hospitales y acceso a la educación para todos los mexicanos Crédito: X @XochitlGalvez

La obras que esta vez la senadora con licencia utilizó para subir un nuevo spot publicitario forman parte del Hospital General Regional 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el cual resultó con severos daños a consecuencia del sismo del 17 de septiembre del 2017. Este inmueble ubicado sobre la calzada Ignacio Zaragoza, se mantiene en rehabilitación con el fin de permitir que tanto personal médico como los pacientes tengan un espacio seguro.

Te puede interesar: Critican a Xóchitl Gálvez por menospreciar a migrantes en EEUU; cree que solo lavan los baños

Gálvez Ruíz, a diferencia del spot pasado, sí explicó el punto donde lo grabó pero basta hacer mención, no adelantó sus medidas para conseguir que se tenga acceso a la salud pública, por lo que usuarios en redes sociales lamentaron que de nueva cuenta haya reproches y no adelante cuáles serían sus estrategias para lograr todo aquello que la exlegisladora aspira alcanzar.

No es la primera vez que la presidenciable usa obras para lanzar críticas Crédito X @XochitlGalvez

“Para que eso suceda primero deben generarse muchos mas empleos, empresas privadas y que todos paguemos impuestos, todos! Muchos menos impuestos en % pero que paguen todos. No solo el 40% pagando impuestos, nos ahorcan solo a algunos y pocos mantenemos a muchos”; “Tu lo que quieres es privatizar, llevas una encomienda de la cúpula, no te hagas pendeja pero bueno ya te creíste el cuento pensando que tendrás una oportunidad cuando en realidad solo te usan para que los jefes de tus partidos tengan fuero otros 6 años”; “Ya estamos hartos de ti , me da tanto asco la hipocresía tuya y de tus partidos”; fueron comentarios que la aspirante a la presidencia recibió.