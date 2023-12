Alcaldesa de Chilpancingo competirá por un escaño de Morena en el Senado pese a escándalo con “Los Ardillos”

(Foto: Twitter)

La alcaldesa de Chilpancingo (Guerrero), Norma Otilia Hernández, informó este martes que ya solicitó licencia en su cargo para poder competir por una candidatura de Morena al Senado de la República en 2024.

En conferencia de prensa, la polémica edil señaló que estará separada de su cargo del 2 de enero al 10 de febrero, tiempo en que durará el proceso interno de su partido; aunque dejó abierta la posibilidad de retornar anticipadamente dependiendo de las resoluciones a nivel federal.

Mientras ella esté fuera, la Secretaria General del Ayuntamiento, Xóchitl Heredia, asumirá como encargada de despacho.

Recalcó que su aspiración a la Cámara alta no es un “capricho”, sino un movimiento legítimo basado en su desempeño como diputada local y ahora como alcaldesa.

La alcaldesa morenista de #Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, solicitó licencia para participar en el proceso interno de #Morena en busca de una candidatura para el Senado en 2024. En julio se difundió un video de su reunión con un líder criminal del grupo Los Ardillos pic.twitter.com/fTcMCPv7Iw — Azucena Uresti (@azucenau) December 26, 2023

“Lo único que puedo destacar, es que estoy entregando resultados. Por eso creo legítimo mi derecho de poder participar a la aspiración a la senaduría y no lo hago como un capricho”

“Quiero ser senadora porque sé que no vamos a descansar para que Guerrero se transforme, pero no tiene que ser un discurso, se tiene que hacer en acciones y obviamente traigo, pues una base social que me respalda”, agregó.

Cabe recordar que el pasado 21 noviembre, Hernández Martínez se había asumido como una política con marca propia, que por méritos propios se ha convertido en un activo importante para Morena.

Incluso presumió que la autollamada Cuarta Transformación (4T) la necesita para ganar elecciones a nivel estatal y federal.

Morena confirmó la fecha de la reunión interparlamentaria (Cuartoscuro)

Sin embargo, advirtió que en caso de no ser elegida para la Cámara alta, buscará la reelección en la capital guerrerense.

Y es que otros miembros del gobierno local, como los síndicos Andrei Marmolejo Valle y Yasmín Arriaga Torres, también han solicitado licencias para competir en procesos internos, con intenciones de postularse para la Presidencia de Chilpancingo y una diputación local, respectivamente.

De acuerdo con encuestas internas, Beatriz Mojica Morga, diputada local, encabeza las preferencias para la candidatura femenina de Morena al Senado.

Este anuncio llega en un año marcado por actividades delictivas en la región, donde Chilpancingo se reporta como una de las ciudades más violentas, con altos índices de extorsiones, secuestros y homicidios.

Sus escándalos

La mujer aparece saludando a un hombre de playera negra, presunto líder de Los Ardillos (Foto: Especial)

La edil es investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) por los videos y fotografías en donde aparece reunida con Celso Ortega Jiménez, uno de los líderes de la organización criminal de “Los Ardillos”.

Incluso surgió un audio en el que se revela parte de lo que se habló en dicha ocasión.

En el material se puede escuchar que la morenista asegura que se ha esforzado por “sacar lana” y los primeros reportes indicaron que la mujer se quejó con el supuesto cabecilla del grupo criminal debido a que, respecto a la estrategia de seguridad, el gobierno federal no la toma en cuenta.

“Yo matándome, buscando la forma para (...) sacar lana, para cubrir esto, para cubrir el otro”

Por esta misma circunstancia, la Alcaldesa enfrenta una denuncia ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

Insensible e indolente...



Pese a la tragedia en #Acapulco y otras zonas de #Guerrero, la alcaldesa morenista de #Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, celebra su segundo informe de gobierno con bailes, música y fuegos pirotécnicos pic.twitter.com/7VFiyVHAtF — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 27, 2023

Pero la mandataria señaló que el encuestro fue fortuito y que el video estaba editado.

Por si fuera poco, días después de que un huracán de categoría 5 (Otis) devastó el Puerto de Acapulco, a Hernández Martínez se le hizo buena idea celebrar a lo grande su segundo informe de gobierno.

Mientras otros municipios aledaños y dependencias federales trabajaban para apoyar a los millones de damnificados, la morenista organizó un evento en la plaza principal para compartir las acciones realizadas por su administración, en el que hubo baile, música y hasta fuegos artificiales por más de 10 minutos, como si fuera fiesta patria.

Habitantes de Chilpancingo compartieron fotos y videos de los festejos a través de sus redes, además de que el Ayuntamiento transmitió el evento en su cuenta oficial, donde muchos usuarios se lanzaron contra ella.