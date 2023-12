Jorge Gómez renunció como DT de Necaxa Femenil tras acusaciones en su contra

Jorge Gómez presentó su renuncia como DT de Necaxa Femenil tras acusaciones en su contra. (Necaxa Femenil)

El Club Necaxa dio a conocer mediante un comunicado que Jorge Gómez presentó su renuncia como Director Técnico del equipo femenil, esto semanas después de que salieran a la luz acusaciones en su contra en las que se le señalaba de presuntamente pedir favores sexuales a las jugadoras para considerarlas en el cuadro titular.

Fue el pasado 7 de diciembre cuando la revista Proceso publicó un reportaje en el que se agregaron varias declaraciones de jugadoras y exjugadoras de las Centellas, en las que se acusaba al entrenador del primer equipo de presunto acoso sexual y solicitar “favores” a las futbolistas a cambio de poder ser titulares.

A tres semanas de revelarse esta información, el conjunto de Aguascalientes dio a conocer que el presunto señalado presentó su renuncia a su cargo, misma que fue aceptada por los directivos de la institución, aunque no brindaron más detalles al respecto.

El Club Necaxa dio a conocer la noticia mediante un comunicado compartido en redes sociales. [X/@ClubNecaxa]

“A nuestra afición y la opinión pública. Les queremos informar que Jorge Gómez ha presentado su renuncia como director técnico de nuestro primer equipo femenil, la cual ha sido aceptada, culminando así su vínculo laboral con Club Necaxa”, detalló el equipo mediante el desplegado compartido en sus redes sociales.

Esto parece indicar que también ha dejado de ser el encargado del proyecto deportivo femenil, por lo que ya no tendrá ningún cargo en las Centellas. Cabe recordar que luego de las acusaciones en su contra, el equipo de Aguascalientes informó que había iniciado una averiguación, misma que se apegaría al Protocolo de la Liga Mx Femenil en contra del acoso.

Sin embargo, no se dio a conocer información sobre algún tipo de sanción que pudiera recibir Gómez o alguna denuncia en su contra, siendo así que se va por su propio pie y no por una determinación del equipo como esperaban los aficionados. Incluso, la Liga Mx Femenil no se pronunció al respecto sobre el caso.

El estratega fue acusado por presunto acoso sexual y violencia de género por parte de futbolistas de la Liga Mx Femenil. Foto: TW El Clarinete Aguascalientes

Las denuncias en contra de Jorge Gómez

El reportaje dado a conocer por Proceso a inicios de diciembre de 2023, mencionaba que Jorge Gómez acosaba a algunas jugadoras del plantel e incluso las invitaba a fiestas en su departamento, presuntamente con la intensión de pedirles “favores” para considerarlas en el cuadro titular.

Una situación que se habría presentado también cuando era el entrenado del Club Puebla Femenil. Las jugadoras evidenciaron que cuando no cumplían sus peticiones eran enviadas a la banca o incluso debían salir de la institución a otro club.

Las afectadas presentaron pruebas de los mensajes que recibían, pero denunciaron que la directiva no había hecho caso de la situación debido a la relación que existe entre el presidente del club y el estratega. Hasta el momento no se conoce de algún tipo de denuncia en contra del DT, además, no existe una medida en la Liga Mx Femenil que le impida dirigir a otro club en un futuro.