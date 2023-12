Hija de Cristina Pacheco dedica conmovedoras palabras tras su muerte: “Es un sentido de orfandad terrible”

CIUDAD DE MÉXICO, 21DICIEMBRE2023.- Familiares y amigos dan el último adiós Cristina Pacheco, periodista y escritora, quién falleció hoy a los 83 años. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Durante la conmemoración fúnebre de Cristina Pacheco, celebrada el 21 de diciembre, Laura Emilia Pacheco compartió ante los asistentes, que incluían a representantes de la prensa, sus sentimientos y pensamientos tras la partida de su madre, una figura icónica del periodismo mexicano que se desempeñó como escritora y presentadora de televisión. Cristina Pacheco había batallado contra el cáncer, enfermedad que provocó su retiro de la pantalla unas semanas antes de su fallecimiento.

Laura Emilia Pacheco no ocultó el profundo dolor que le causaba la pérdida de su madre, describiendo el duelo con palabras conmovedoras: “Perder a mi madre es una cosa terrible, es una cosa devastadora de raíz y un sentido de orfandad verdaderamente terrible, pensé que iba a ser igual (que con la muerte de su papá) pero no fue así”.

Relató que la ausencia de una despedida tradicional o palabras finales fue un aspecto que le resultó especialmente decepcionante, al contrastar con las expectativas creadas por el cine y la literatura.

“Ella no creía nada en eso, era decepcionante que uno piensa que va a tener unas últimas palabras, que nos vamos a poder despedir como en las películas y la vida no es así”, apuntó.

Con respecto al destino final de las cenizas de Cristina Pacheco, su hija indicó que aún se estaba deliberando sobre el lugar más adecuado, pero sería uno que reflejara el amor que su madre sentía por los ambientes cálidos y soleados.

“Estamos todavía viendo, a ella le gustaba mucho el calor, el sol, no la playa precisamente pero sí un lugar cálido, entonces tiene que ser un lugar cálido”, consideró.

¿De qué murió Cristina Pacheco?

Laura Emilia Pacheco comunicó la naturaleza implacable del cáncer que afligió a su madre, señalando la rapidez con la que progresó la enfermedad y cómo esto influyó en su decisión de dejar su programa de televisión, algo que nunca habría hecho de no ser por su estado de salud.

“Ella decía ‘yo no estoy cansada, estoy enferma, porque de no haber estado enferma, nunca habría dejado ese programa’”, recalcó.

La retirada de la televisión por parte de la periodista, que ocurrió 20 días antes de su deceso, fue contextualizada por su hija. Laura Emilia insinuó que Cristina Pacheco pudo haber percibido indicios de su enfermedad sin hacerlos públicos, con el fin de evitar los tratamientos prolongados que hubieran interferido con su labor periodística.

“Yo sospecho que ella empezó a sentir alguna incomodidad y no nos dijo, no le dijo a nadie porque de habernos dicho se hubiera metido en tratamientos que le hubieran quitado el tiempo y no hubiera podido trabajar”, sugirió.

Además, manifestó su consternación por la dureza de la enfermedad, cuestionando el acceso a los medicamentos necesarios para su tratamiento que, debido a los altos costos, están fuera del alcance de muchos.

“Cuando la enfermedad es cruel, porque es una enfermedad muy cruel, realmente no hay esos momentos, a mí me quedó una sensación terrible. Nunca había presenciado un cáncer y me quedé muy enojada pensando qué pasa con las personas que no tienen para comprar un medicamento de 5 o 10 mil pesos”, concluyó en su testimonio.